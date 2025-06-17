https://ria.ru/20250617/iran-2023412561.html

Вэнс объяснил путаницу в вопросе Ирана

Вэнс объяснил путаницу в вопросе Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

Вэнс объяснил путаницу в вопросе Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X объяснил путаницу в вопросе иранской ядерной программы. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:57:00+03:00

2025-06-17T19:57:00+03:00

2025-06-17T19:57:00+03:00

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иран

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тулси габбард

обострение отношений сша и ирана

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X объяснил путаницу в вопросе иранской ядерной программы."Иран мог бы иметь гражданскую ядерную энергетику без обогащения, но они отвергли это. Между тем, Исламская Республика обогащала уран намного выше уровня, необходимого для каких-либо гражданских целей", — написал он.Вэнс также добавил, что еще не увидел ни одного стоящего аргумента в пользу того, почему Ирану нужно было обогащать уран намного выше порога для гражданского использования.Ранее телеканал CNN со ссылкой на четыре источника сообщал, что американские разведслужбы, вопреки заявлениям израильских властей и Трампа, пришли к выводу, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия.Как передает CBS, Трамп в ответ на просьбу прокомментировать позицию главы Нацразведки США Тулси Габбард по Ирану, заявил, что ему "все равно, что она сказала". Глава Белого дома уточнил, что Иран был "очень близок" к обладанию ядерным оружием и потребовал "реального завершения" вопроса отказа Ирана от ЯО.Израильв ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегераненазывают военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023353472.html

https://ria.ru/20250617/tasnim-2023407807.html

https://ria.ru/20250617/iran-2023409079.html

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в мире, иран, израиль, сша, тулси габбард, обострение отношений сша и ирана, война израиля и ирана: последние новости о конфликте