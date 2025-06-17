https://ria.ru/20250617/iran-2023350921.html

Си Цзиньпин высказался о роли КНР в восстановлении мира на Ближнем Востоке

Си Цзиньпин высказался о роли КНР в восстановлении мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2025

Си Цзиньпин высказался о роли КНР в восстановлении мира на Ближнем Востоке

Пекин готов играть конструктивную роль в восстановлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:53:00+03:00

2025-06-17T15:53:00+03:00

2025-06-17T15:53:00+03:00

в мире

цены на нефть

китай

ближний восток

пекин

си цзиньпин

шавкат мирзиеев

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:19:2799:1593_1920x0_80_0_0_71beac5bc87fd72f3a606175019cde5e.jpg

ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Пекин готов играть конструктивную роль в восстановлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Астане на полях саммита "Центральная Азия – Китай". В ходе встречи стороны, в частности, обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке. "Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы играть конструктивную роль в восстановлении мира и стабильности на Ближнем Востоке", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что военные действия Израиля против Ирана вызвали резкое усиление напряженности на Ближнем Востоке, и Китай "глубоко обеспокоен этим". "Мы выступаем против любых действий, которые нарушают суверенитет, безопасность и территориальную целостность других стран", - сказал глава КНР. Он добавил, что военный конфликт не является путем решения проблемы, а эскалация региональной ситуации не отвечает общим интересам международного сообщества.

https://ria.ru/20250614/kitay-2022845720.html

https://ria.ru/20250617/iran-2023350088.html

китай

ближний восток

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, китай, ближний восток, пекин, си цзиньпин, шавкат мирзиеев, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024