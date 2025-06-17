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Си Цзиньпин высказался о роли КНР в восстановлении мира на Ближнем Востоке
Си Цзиньпин высказался о роли КНР в восстановлении мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2025
Си Цзиньпин высказался о роли КНР в восстановлении мира на Ближнем Востоке
Пекин готов играть конструктивную роль в восстановлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:53:00+03:00
2025-06-17T15:53:00+03:00
2025-06-17T15:53:00+03:00
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Пекин готов играть конструктивную роль в восстановлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Астане на полях саммита "Центральная Азия – Китай". В ходе встречи стороны, в частности, обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке. "Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы играть конструктивную роль в восстановлении мира и стабильности на Ближнем Востоке", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что военные действия Израиля против Ирана вызвали резкое усиление напряженности на Ближнем Востоке, и Китай "глубоко обеспокоен этим". "Мы выступаем против любых действий, которые нарушают суверенитет, безопасность и территориальную целостность других стран", - сказал глава КНР. Он добавил, что военный конфликт не является путем решения проблемы, а эскалация региональной ситуации не отвечает общим интересам международного сообщества.
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в мире, цены на нефть, китай, ближний восток, пекин, си цзиньпин, шавкат мирзиеев, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Цены на нефть, Китай, Ближний Восток, Пекин, Си Цзиньпин, Шавкат Мирзиеев, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Си Цзиньпин высказался о роли КНР в восстановлении мира на Ближнем Востоке
Си Цзиньпин: КНР готова участвовать в восстановлении мира на Ближнем Востоке