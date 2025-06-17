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Министр обороны Израиля пригрозил атакой по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
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15:45 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/iran-2023350088.html
Министр обороны Израиля пригрозил атакой по ядерным объектам Ирана
Министр обороны Израиля пригрозил атакой по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
Министр обороны Израиля пригрозил атакой по ядерным объектам Ирана
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил атакой по объектам ядерной программы Ирана, расположенным в Фордо, сообщил во вторник 12-й канал израильского... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:45:00+03:00
2025-06-17T15:45:00+03:00
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исраэль кац
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил атакой по объектам ядерной программы Ирана, расположенным в Фордо, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения. "Фордо – это тоже проблема, которой совершенно точно нужно заняться", - заявил Кац, чьи слова приводит телеканал. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/tsentr-2023289123.html
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исраэль кац, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исраэль Кац, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Министр обороны Израиля пригрозил атакой по ядерным объектам Ирана

Минобороны Израиля пригрозило атакой по объектам ядерной программы Ирана в Фордо

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил атакой по объектам ядерной программы Ирана, расположенным в Фордо, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения.
«
"Фордо – это тоже проблема, которой совершенно точно нужно заняться", - заявил Кац, чьи слова приводит телеканал.
Иран атаковал логистический центр военной разведки Израиля в районе базы Глилот рядом с Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
SNN: Иран атаковал логистический центр военной разведки Израиля
11:28
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
08:00
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Исраэль КацВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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