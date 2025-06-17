Министр обороны Израиля пригрозил атакой по ядерным объектам Ирана
Минобороны Израиля пригрозило атакой по объектам ядерной программы Ирана в Фордо
© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил атакой по объектам ядерной программы Ирана, расположенным в Фордо, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения.
«
"Фордо – это тоже проблема, которой совершенно точно нужно заняться", - заявил Кац, чьи слова приводит телеканал.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.