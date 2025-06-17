https://ria.ru/20250617/iran-2023326924.html
Иран выпустил 400 ракет и сотни БПЛА по Израилю, заявил офис Нетаньяху
Иран выпустил 400 ракет и сотни БПЛА по Израилю, заявил офис Нетаньяху - РИА Новости, 17.06.2025
Иран выпустил 400 ракет и сотни БПЛА по Израилю, заявил офис Нетаньяху
Около 400 ракет и сотни БПЛА были выпущены Ираном по Израилю с начала военных действий между государствами, сообщил во вторник офис израильского премьера... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Около 400 ракет и сотни БПЛА были выпущены Ираном по Израилю с начала военных действий между государствами, сообщил во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "С момента начала (военных) действий по территории Израиля выпущено около 400 ракет и сотни БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, согласно опубликованным данным, более 2,7 тысячи граждан Израиля были эвакуированы из своих домов из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тегеран (город)
В мире, Израиль, Иран, Биньямин Нетаньяху, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тегеран (город)
Иран выпустил 400 ракет и сотни БПЛА по Израилю, заявил офис Нетаньяху
Офис Нетаньяху: Иран с начала конфликта атаковал Израиль сотнями ракет и БПЛА
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Около 400 ракет и сотни БПЛА были выпущены Ираном по Израилю с начала военных действий между государствами, сообщил во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
«
"С момента начала (военных) действий по территории Израиля выпущено около 400 ракет и сотни БПЛА", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно опубликованным данным, более 2,7 тысячи граждан Израиля
были эвакуированы из своих домов из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана
.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране
называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.