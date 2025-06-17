https://ria.ru/20250617/iran-2023326924.html

Иран выпустил 400 ракет и сотни БПЛА по Израилю, заявил офис Нетаньяху

Иран выпустил 400 ракет и сотни БПЛА по Израилю, заявил офис Нетаньяху - РИА Новости, 17.06.2025

Иран выпустил 400 ракет и сотни БПЛА по Израилю, заявил офис Нетаньяху

Около 400 ракет и сотни БПЛА были выпущены Ираном по Израилю с начала военных действий между государствами, сообщил во вторник офис израильского премьера... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:13:00+03:00

2025-06-17T14:13:00+03:00

2025-06-17T14:16:00+03:00

в мире

израиль

иран

биньямин нетаньяху

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

тегеран (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975878287_0:46:1039:630_1920x0_80_0_0_026dd5190e94a73a49c4a7a9b7a31eee.jpg

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Около 400 ракет и сотни БПЛА были выпущены Ираном по Израилю с начала военных действий между государствами, сообщил во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "С момента начала (военных) действий по территории Израиля выпущено около 400 ракет и сотни БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, согласно опубликованным данным, более 2,7 тысячи граждан Израиля были эвакуированы из своих домов из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023219133.html

израиль

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тегеран (город)