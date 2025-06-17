Рейтинг@Mail.ru
Иран выпустил 400 ракет и сотни БПЛА по Израилю, заявил офис Нетаньяху - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 17.06.2025 (обновлено: 14:16 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/iran-2023326924.html
Иран выпустил 400 ракет и сотни БПЛА по Израилю, заявил офис Нетаньяху
Иран выпустил 400 ракет и сотни БПЛА по Израилю, заявил офис Нетаньяху - РИА Новости, 17.06.2025
Иран выпустил 400 ракет и сотни БПЛА по Израилю, заявил офис Нетаньяху
Около 400 ракет и сотни БПЛА были выпущены Ираном по Израилю с начала военных действий между государствами, сообщил во вторник офис израильского премьера... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:13:00+03:00
2025-06-17T14:16:00+03:00
в мире
израиль
иран
биньямин нетаньяху
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975878287_0:46:1039:630_1920x0_80_0_0_026dd5190e94a73a49c4a7a9b7a31eee.jpg
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Около 400 ракет и сотни БПЛА были выпущены Ираном по Израилю с начала военных действий между государствами, сообщил во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "С момента начала (военных) действий по территории Израиля выпущено около 400 ракет и сотни БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, согласно опубликованным данным, более 2,7 тысячи граждан Израиля были эвакуированы из своих домов из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
https://ria.ru/20250617/izrail-2023219133.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975878287_143:0:1002:644_1920x0_80_0_0_c4c3c9d0fc0a0eb327db8de79ecd05e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тегеран (город)
В мире, Израиль, Иран, Биньямин Нетаньяху, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тегеран (город)
Иран выпустил 400 ракет и сотни БПЛА по Израилю, заявил офис Нетаньяху

Офис Нетаньяху: Иран с начала конфликта атаковал Израиль сотнями ракет и БПЛА

© Фото : соцсетиИранский удар по Израилю
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : соцсети
Иранский удар по Израилю. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Около 400 ракет и сотни БПЛА были выпущены Ираном по Израилю с начала военных действий между государствами, сообщил во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
«
"С момента начала (военных) действий по территории Израиля выпущено около 400 ракет и сотни БПЛА", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
08:00
Кроме того, согласно опубликованным данным, более 2,7 тысячи граждан Израиля были эвакуированы из своих домов из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль уже может праздновать: Иран уничтожат россияне
08:00
 
В миреИзраильИранБиньямин НетаньяхуВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала