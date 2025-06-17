https://ria.ru/20250617/iran-2023312302.html

Иран призвал G7 отказаться от односторонней риторики

Иран призвал G7 отказаться от односторонней риторики - РИА Новости, 17.06.2025

Иран призвал G7 отказаться от односторонней риторики

Иран призывает G7 отказаться от "однобокой" риторики после заявления "Большой семерки" о поддержке безопасности Израиля, заявил официальный представитель МИД... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:13:00+03:00

2025-06-17T13:13:00+03:00

2025-06-17T13:13:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Иран призывает G7 отказаться от "однобокой" риторики после заявления "Большой семерки" о поддержке безопасности Израиля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее агентство Рейтер сообщало, что страны "Большой семерки" (G7) в совместном заявлении выразили поддержку безопасности Израиля на фоне обострения конфликта с Ираном, указав на важность деэскалации на Ближнем Востоке. По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, участники саммита сошлись также во мнении, что не хотят видеть ядерную программу Ирана. "В заявлении лидеров G7 откровенно игнорируется неприкрытая агрессия Израиля против Ирана и незаконные нападения на нашу мирную ядерную инфраструктуру, а также неизбирательные удары по жилым районам и убийства наших граждан. Израиль развязал войну против Ирана и атаковал ядерные объекты Ирана в нарушение статьи 2 Устава ООН и вопреки запрету на применение силы против мирных ядерных объектов. Большая семерка должна отказаться от своей односторонней риторики и обратиться к реальному источнику эскалации - Израилю", - написал Багаи на своей странице в социальной сети X. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250615/reuters-2022998687.html

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в мире, иран, израиль, g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте