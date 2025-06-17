https://ria.ru/20250617/iran-2023303279.html
Иран будет отвечать на удары Израиля решительно и соразмерно, заявил посол
Иран будет отвечать на удары Израиля решительно и соразмерно, заявил посол - РИА Новости, 17.06.2025
Иран будет отвечать на удары Израиля решительно и соразмерно, заявил посол
Иран будет отвечать на удары Израиля решительно и соразмерно, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:40:00+03:00
2025-06-17T12:40:00+03:00
2025-06-17T12:40:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Иран будет отвечать на удары Израиля решительно и соразмерно, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "Исламская Республика Иран подтверждает свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и будет решительно и соразмерно реагировать на эти незаконные действия. Поэтому любой военный ответ, который мы предпримем, будет целенаправленным и соразмерным угрозе", - заявил посол. -0-
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в мире, иран, израиль, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран будет отвечать на удары Израиля решительно и соразмерно, заявил посол
Посол Джалали: Иран будет отвечать на удары Израиля решительно и соразмерно