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Три судна загорелись вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 17.06.2025
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10:45 17.06.2025 (обновлено: 18:24 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/iran-2023279695.html
Три судна загорелись вблизи Ормузского пролива
Три судна загорелись вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 17.06.2025
Три судна загорелись вблизи Ормузского пролива
Три судна горят вблизи Ормузского пролива недалеко от побережий Ирана и ОАЭ, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:45:00+03:00
2025-06-17T18:24:00+03:00
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ормузский пролив
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Три судна горят вблизи Ормузского пролива недалеко от побережий Ирана и ОАЭ, передает иранское агентство Fars. "Корабли, загоревшиеся вблизи Ормузского пролива", — говорится в Telegram-канале агентства, где приводятся кадры, связанные с инцидентом вблизи пролива, важного для поставок нефти на мировые рынки. Эту информацию подтвердил телеканал Press TV.СМИ отмечают, что о пожарах свидетельствуют и данные НАСА, причем в последние дни подобных инцидентов не наблюдалось.
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в мире, ормузский пролив, иран, оаэ, наса
В мире, Ормузский пролив, Иран, ОАЭ, НАСА
Три судна загорелись вблизи Ормузского пролива

Press TV: у побережья Ирана вблизи Ормузского пролива загорелись три судна

© Fars/TelegramТри судна горят вблизи Ормузского пролива
Три судна горят вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Fars/Telegram
Три судна горят вблизи Ормузского пролива
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Три судна горят вблизи Ормузского пролива недалеко от побережий Ирана и ОАЭ, передает иранское агентство Fars.
"Корабли, загоревшиеся вблизи Ормузского пролива", — говорится в Telegram-канале агентства, где приводятся кадры, связанные с инцидентом вблизи пролива, важного для поставок нефти на мировые рынки.
Эту информацию подтвердил телеканал Press TV.
СМИ отмечают, что о пожарах свидетельствуют и данные НАСА, причем в последние дни подобных инцидентов не наблюдалось.
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В миреОрмузский проливИранОАЭНАСА
 
 
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