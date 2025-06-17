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Три судна загорелись вблизи Ормузского пролива

Три судна загорелись вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 17.06.2025

Три судна загорелись вблизи Ормузского пролива

Три судна горят вблизи Ормузского пролива недалеко от побережий Ирана и ОАЭ, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:45:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Три судна горят вблизи Ормузского пролива недалеко от побережий Ирана и ОАЭ, передает иранское агентство Fars. "Корабли, загоревшиеся вблизи Ормузского пролива", — говорится в Telegram-канале агентства, где приводятся кадры, связанные с инцидентом вблизи пролива, важного для поставок нефти на мировые рынки. Эту информацию подтвердил телеканал Press TV.СМИ отмечают, что о пожарах свидетельствуют и данные НАСА, причем в последние дни подобных инцидентов не наблюдалось.

https://ria.ru/20250614/tegeran--2022816675.html

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в мире, ормузский пролив, иран, оаэ, наса