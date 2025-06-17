https://ria.ru/20250617/iran-2023279695.html
Три судна загорелись вблизи Ормузского пролива
Три судна загорелись вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 17.06.2025
Три судна загорелись вблизи Ормузского пролива
Три судна горят вблизи Ормузского пролива недалеко от побережий Ирана и ОАЭ, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:45:00+03:00
2025-06-17T10:45:00+03:00
2025-06-17T18:24:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
оаэ
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023281902_0:229:563:546_1920x0_80_0_0_fe6bfeb7cc02332c73a6973ee18d6285.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Три судна горят вблизи Ормузского пролива недалеко от побережий Ирана и ОАЭ, передает иранское агентство Fars. "Корабли, загоревшиеся вблизи Ормузского пролива", — говорится в Telegram-канале агентства, где приводятся кадры, связанные с инцидентом вблизи пролива, важного для поставок нефти на мировые рынки. Эту информацию подтвердил телеканал Press TV.СМИ отмечают, что о пожарах свидетельствуют и данные НАСА, причем в последние дни подобных инцидентов не наблюдалось.
https://ria.ru/20250614/tegeran--2022816675.html
ормузский пролив
иран
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023281902_0:177:563:599_1920x0_80_0_0_e4d0abefd9b68a940bcdfbd8121a402b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ормузский пролив, иран, оаэ, наса
В мире, Ормузский пролив, Иран, ОАЭ, НАСА
Три судна загорелись вблизи Ормузского пролива
Press TV: у побережья Ирана вблизи Ормузского пролива загорелись три судна