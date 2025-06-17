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Иранский депутат заявил о гибели более 20 человек в провинции Лурестан

Иранский депутат заявил о гибели более 20 человек в провинции Лурестан - РИА Новости, 17.06.2025

Иранский депутат заявил о гибели более 20 человек в провинции Лурестан

Не менее 21 человека погибли в провинции Лурестан на западе Ирана, большая часть инцидентов связана с работой внедрённых агентов с начала эскалации... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:15:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Не менее 21 человека погибли в провинции Лурестан на западе Ирана, большая часть инцидентов связана с работой внедрённых агентов с начала эскалации ирано-израильского конфликта, сообщил депутат парламента Ирана Реза Сепехванд агентству ILNA. "К сожалению, в результате нападения сионистского режима 21 человек лурестанец погиб, многие пострадали.", - сообщил депутат. По его словам, "большая часть инцидентов этих дней была связана с внедрением агентов, а не действий" Израиля.

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте