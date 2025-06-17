https://ria.ru/20250617/iran-2023258064.html

Израиль заявил о запуске ракет из Ирана

Израиль заявил о запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

Израиль заявил о запуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила о запуске ракет из Ирана, ведется их перехват. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:39:00+03:00

2025-06-17T08:39:00+03:00

2025-06-17T08:45:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила о запуске ракет из Ирана, ведется их перехват."Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", - говорится в сообщении армии.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте