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Израиль заявил о запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
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08:39 17.06.2025 (обновлено: 08:45 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/iran-2023258064.html
Израиль заявил о запуске ракет из Ирана
Израиль заявил о запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
Израиль заявил о запуске ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила о запуске ракет из Ирана, ведется их перехват. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:39:00+03:00
2025-06-17T08:45:00+03:00
в мире
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иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила о запуске ракет из Ирана, ведется их перехват."Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", - говорится в сообщении армии.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль заявил о запуске ракет из Ирана

Израиль заявил, что ведет перехват запущенных из Ирана ракет

© AP Photo / Leo CorreaПВО Израиля ведет стрельбу, пытаясь перехватить иранские ракеты над Тель-Авивом
ПВО Израиля ведет стрельбу, пытаясь перехватить иранские ракеты над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
ПВО Израиля ведет стрельбу, пытаясь перехватить иранские ракеты над Тель-Авивом
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила о запуске ракет из Ирана, ведется их перехват.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", - говорится в сообщении армии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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В миреИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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