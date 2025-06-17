https://ria.ru/20250617/iran-2023258064.html
Израиль заявил о запуске ракет из Ирана
Израиль заявил о запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
Израиль заявил о запуске ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила о запуске ракет из Ирана, ведется их перехват. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:39:00+03:00
2025-06-17T08:39:00+03:00
2025-06-17T08:45:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила о запуске ракет из Ирана, ведется их перехват."Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", - говорится в сообщении армии.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль заявил о запуске ракет из Ирана
Израиль заявил, что ведет перехват запущенных из Ирана ракет