СМИ: ПВО Ирана сбила БПЛА Израиля над ядерным объектом в Натанзе

Nour News: ПВО Ирана сбила израильский БПЛА над ядерным объектом в Натанзе
Обострение ирано-израильского конфликта
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
В Хайфе загорелась электростанция.
В Хайфе загорелась электростанция.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
В Хайфе загорелась электростанция.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.