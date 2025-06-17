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СМИ: ПВО Ирана сбила БПЛА Израиля над ядерным объектом в Натанзе

СМИ: ПВО Ирана сбила БПЛА Израиля над ядерным объектом в Натанзе - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ: ПВО Ирана сбила БПЛА Израиля над ядерным объектом в Натанзе

Средства ПВО военно-космических сил КСИР уничтожили израильский беспилотник над ядерным объектом в Натанзе, передает агентство Nour News со ссылкой на... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:01:00+03:00

2025-06-17T07:01:00+03:00

2025-06-17T09:15:00+03:00

иран

израиль

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

исфахан

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ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. Средства ПВО военно-космических сил КСИР уничтожили израильский беспилотник над ядерным объектом в Натанзе, передает агентство Nour News со ссылкой на замгубернатора провинции."Заместитель губернатора Исфахана сообщил об уничтожении израильского дрона средствами системы ПВО "Третье хордада" ВКС КСИР <...> (над. — Прим. ред.) ядерным объектом в Натанзе", — говорится в сообщении.По данным агентства Sharq, ночью в этом районе также работали силы противовоздушной обороны.Обострение ирано-израильского конфликта

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2025

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Армия Израиля сообщила о масштабных ударах по военным объектам в Иране Армия Израиля сообщила, что ночью ВВС нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам в Иране. 2025-06-17T07:01 true PT0M08S

Работа ПВО В Тегеране В Тегеране продолжает работать ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости. Кадры неба над городом публикуют местные СМИ. 2025-06-17T07:01 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, исфахан