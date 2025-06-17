https://ria.ru/20250617/iran-2023236479.html

СМИ: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности Ирана

СМИ: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности Ирана

Средства ПВО активизировались в районе города Натанз в центральной иранской провинции Исфахан, где расположен объект ядерной промышленности, сообщает газета... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T02:33:00+03:00

2025-06-17T02:33:00+03:00

2025-06-17T02:41:00+03:00

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

израиль

исфахан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/44/1563124408_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_98f282027978aeca4c592aeaf3e11c89.jpg

ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО активизировались в районе города Натанз в центральной иранской провинции Исфахан, где расположен объект ядерной промышленности, сообщает газета Sharq со ссылкой на источники."Ряд источников сообщает об активации ПВО в Натанзе", - говорится в сообщении газеты.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/iran-2023234064.html

https://ria.ru/20250617/pvo-2023233447.html

иран

израиль

исфахан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, исфахан, в мире