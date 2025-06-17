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СМИ: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
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02:33 17.06.2025 (обновлено: 02:41 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/iran-2023236479.html
СМИ: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности Ирана
СМИ: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности Ирана
Средства ПВО активизировались в районе города Натанз в центральной иранской провинции Исфахан, где расположен объект ядерной промышленности, сообщает газета... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T02:33:00+03:00
2025-06-17T02:41:00+03:00
иран
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО активизировались в районе города Натанз в центральной иранской провинции Исфахан, где расположен объект ядерной промышленности, сообщает газета Sharq со ссылкой на источники."Ряд источников сообщает об активации ПВО в Натанзе", - говорится в сообщении газеты.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/iran-2023234064.html
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иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, исфахан, в мире
Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Исфахан, В мире
СМИ: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности Ирана

Sharq: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности в центре Ирана

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО активизировались в районе города Натанз в центральной иранской провинции Исфахан, где расположен объект ядерной промышленности, сообщает газета Sharq со ссылкой на источники.
"Ряд источников сообщает об активации ПВО в Натанзе", - говорится в сообщении газеты.
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СМИ: главы МИД "евротройки" призвали Иран вернуться к дипломатии
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Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Пуск снаряда ПВО Израиля над Тель-Авивом и его падение на город - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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01:37
 
ИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильИсфаханВ мире
 
 
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