https://ria.ru/20250617/iran-2023236479.html
СМИ: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности Ирана
СМИ: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности Ирана
Средства ПВО активизировались в районе города Натанз в центральной иранской провинции Исфахан, где расположен объект ядерной промышленности, сообщает газета... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T02:33:00+03:00
2025-06-17T02:33:00+03:00
2025-06-17T02:41:00+03:00
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
исфахан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/44/1563124408_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_98f282027978aeca4c592aeaf3e11c89.jpg
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО активизировались в районе города Натанз в центральной иранской провинции Исфахан, где расположен объект ядерной промышленности, сообщает газета Sharq со ссылкой на источники."Ряд источников сообщает об активации ПВО в Натанзе", - говорится в сообщении газеты.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/iran-2023234064.html
https://ria.ru/20250617/pvo-2023233447.html
иран
израиль
исфахан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/44/1563124408_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e8be3a45051c8b9d76623f5224eb28a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, исфахан, в мире
Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Исфахан, В мире
СМИ: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности Ирана
Sharq: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности в центре Ирана