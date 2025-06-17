https://ria.ru/20250617/iran-2023232765.html
МИД Белоруссии сообщило о выезде из Ирана двух групп белорусов и россиян
МИД Белоруссии сообщило о выезде из Ирана двух групп белорусов и россиян - РИА Новости, 17.06.2025
МИД Белоруссии сообщило о выезде из Ирана двух групп белорусов и россиян
МИД Белоруссии сообщил, что территорию Ирана благополучно покинули две группы белорусов, вместе с ними выехали три гражданина РФ. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:24:00+03:00
2025-06-17T01:24:00+03:00
2025-06-17T06:36:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. МИД Белоруссии сообщил, что территорию Ирана благополучно покинули две группы белорусов, вместе с ними выехали три гражданина РФ. "Две группы белорусских граждан, всего 23 человека, благополучно выехали из Исламской Республики Иран… Вместе с белорусскими гражданами Иран покинули три гражданина России", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства. Там отмечается, что в этой связи министерство иностранных дел Белоруссии "выражает особую признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда граждан". "Искренне благодарны российским коллегам за эффективное взаимодействие и поддержку", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "посольство Беларуси в Тегеране продолжает работу по установлению контактов с гражданами, остающимися в стране, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их выезда". "МИД будет и далее информировать о развитии ситуации и предпринимаемых мерах", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/turkmeniya-2023026230.html
https://ria.ru/20250616/peterburg-2023080981.html
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в мире, иран, израиль, белоруссия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Белоруссия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
МИД Белоруссии сообщило о выезде из Ирана двух групп белорусов и россиян
МИД Белоруссии: из Ирана выехали 23 белоруса и три россиянина
МИНСК, 17 июн – РИА Новости. МИД Белоруссии сообщил, что территорию Ирана благополучно покинули две группы белорусов, вместе с ними выехали три гражданина РФ.
"Две группы белорусских граждан, всего 23 человека, благополучно выехали из Исламской Республики Иран… Вместе с белорусскими гражданами Иран
покинули три гражданина России", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.
Там отмечается, что в этой связи министерство иностранных дел Белоруссии "выражает особую признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда граждан". "Искренне благодарны российским коллегам за эффективное взаимодействие и поддержку", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "посольство Беларуси
в Тегеране
продолжает работу по установлению контактов с гражданами, остающимися в стране, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их выезда".
"МИД будет и далее информировать о развитии ситуации и предпринимаемых мерах", - говорится в сообщении.
Израиль
в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.