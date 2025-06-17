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Иран запустил более 140 беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025
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00:13 17.06.2025 (обновлено: 00:15 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/iran-2023227338.html
Иран запустил более 140 беспилотников
Иран запустил более 140 беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025
Иран запустил более 140 беспилотников
Иран сначала запустил более 140 беспилотников, а потом запустит ракеты, чтобы они ударили по целям в Израиле одновременно, сообщает иранское агентство ILNA. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T00:13:00+03:00
2025-06-17T00:15:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран сначала запустил более 140 беспилотников, а потом запустит ракеты, чтобы они ударили по целям в Израиле одновременно, сообщает иранское агентство ILNA. "Более 140 БПЛА сейчас летят в сторону Израиля - это часть комбинированной атаки. Следом будут запущены баллистические ракеты, чтобы одновременно долететь до целей", - написало агентство. При этом оно не уточнило источник своей информации. Как передавали иранские СМИ, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Али Мохаммад Наини вечером 16 июня сообщил, что начал новый этап операции "Правдивое обещание 3" и будет непрерывно бить по Израилю до раннего утра.
https://ria.ru/20250615/iran-2022988959.html
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран запустил более 140 беспилотников

ILNA: Иран запустил более 140 беспилотников, следом будет нанесен удар ракетами

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран сначала запустил более 140 беспилотников, а потом запустит ракеты, чтобы они ударили по целям в Израиле одновременно, сообщает иранское агентство ILNA.
«
"Более 140 БПЛА сейчас летят в сторону Израиля - это часть комбинированной атаки. Следом будут запущены баллистические ракеты, чтобы одновременно долететь до целей", - написало агентство.
При этом оно не уточнило источник своей информации.
Как передавали иранские СМИ, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Али Мохаммад Наини вечером 16 июня сообщил, что начал новый этап операции "Правдивое обещание 3" и будет непрерывно бить по Израилю до раннего утра.
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В миреИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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