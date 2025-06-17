https://ria.ru/20250617/iran-2023227338.html

Иран запустил более 140 беспилотников

Иран запустил более 140 беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025

Иран запустил более 140 беспилотников

Иран сначала запустил более 140 беспилотников, а потом запустит ракеты, чтобы они ударили по целям в Израиле одновременно, сообщает иранское агентство ILNA. РИА Новости, 17.06.2025

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран сначала запустил более 140 беспилотников, а потом запустит ракеты, чтобы они ударили по целям в Израиле одновременно, сообщает иранское агентство ILNA. "Более 140 БПЛА сейчас летят в сторону Израиля - это часть комбинированной атаки. Следом будут запущены баллистические ракеты, чтобы одновременно долететь до целей", - написало агентство. При этом оно не уточнило источник своей информации. Как передавали иранские СМИ, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Али Мохаммад Наини вечером 16 июня сообщил, что начал новый этап операции "Правдивое обещание 3" и будет непрерывно бить по Израилю до раннего утра.

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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте