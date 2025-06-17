https://ria.ru/20250617/inflyatsiya-2023239895.html

Инфляция в России в 2025 году замедлится, считает эксперт

Инфляция в России в 2025 году замедлится, считает эксперт - РИА Новости, 17.06.2025

Инфляция в России в 2025 году замедлится, считает эксперт

Инфляция в России по итогам года замедлится до 6% благодаря охлаждению российской и мировой экономики, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T03:34:00+03:00

2025-06-17T03:34:00+03:00

2025-06-17T03:34:00+03:00

пмэф — 2025

экономика

россия

санкт-петербург

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

эксперт ра

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Инфляция в России по итогам года замедлится до 6% благодаря охлаждению российской и мировой экономики, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. По данным Росстата, инфляция в России в мае составила 9,88% в годовом выражении против 10,23% месяцем ранее. На 9 июня рост цен замедлился до 9,71% в годовом выражении с 9,85% неделей ранее, сообщало Минэкономразвития. "С учетом охлаждения экономики – и российской, и мировой – и крепкого рубля в начале года, я жду снижения инфляции до 6% к концу года", - сказала Чекурова. Она добавила, что снижение в основном произойдет за счет цен на непродовольственные товары. По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 7,6% с 9,52% в 2024 году, ЦБ РФ - до 7-8%. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/stavka-2023030070.html

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экономика, россия, санкт-петербург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), эксперт ра, федеральная служба государственной статистики (росстат)