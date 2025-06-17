https://ria.ru/20250617/hezbolly-2023438488.html

"Хезболла" не будет вступать в ирано-израильский конфликт

"Хезболла" не будет вступать в ирано-израильский конфликт - РИА Новости, 17.06.2025

"Хезболла" не будет вступать в ирано-израильский конфликт

Ливанское движение "Хезболла" не намерено вступать в ирано-израильский конфликт, поскольку Тель-Авив может использовать угрозу сопротивления как предлог для... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:29:00+03:00

2025-06-17T23:29:00+03:00

2025-06-17T23:43:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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БЕЙРУТ, 17 июн — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" не намерено вступать в ирано-израильский конфликт, поскольку Тель-Авив может использовать угрозу сопротивления как предлог для нападения на Ливан, заявил РИА Новости член политического совета "Хезболлы" Махмуд Каматий."Заявления Израиля о зафиксированной подготовке "Хезболлы" к вмешательству — это всего лишь ложные предлоги, чтобы оправдать продолжающуюся агрессию против Ливана", — сказал Каматий.Собеседник агентства подчеркнул, что движение взаимодействует с государством, чтобы не допустить попыток дестабилизации ситуации в Ливане и нарушения внутреннего консенсуса — как на границе, так и в целом."Вопрос находится под контролем. Мы страдаем от израильской оккупации, у нас есть пленные, и израильская сторона нарушает суверенитет Ливана — по суше, морю и воздуху", — отметил Каматий. "Мы по-прежнему привержены освобождению нашей земли в полном сотрудничестве с ливанским государством, армией и народом", — добавил он.Представитель ливанского сопротивления также отметил, что "Иран силен, устойчив в военном плане и не нуждается ни в чьей поддержке". По его словам, поддержка в регионе необходима политическая, общественная и медийная.Каматий добавил, что "Трамп и Нетаньяху вводили Иран и весь мир в заблуждение перед переговорами, создавая впечатление, что ничего не происходит и что Израиль якобы готов к диалогу, но на деле это была лишь очередная уловка и предательство, типичные для израильской тактики", — сказал он.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет более чем о 220 погибших и более чем о 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/pushkov-2023437985.html

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в мире, израиль, иран, ливан, хезболла, война израиля и ирана: последние новости о конфликте