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Госдума приняла закон об ответственности за незаконную регистрацию ИП - РИА Новости, 17.06.2025
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14:26 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/gosduma-2023330623.html
Госдума приняла закон об ответственности за незаконную регистрацию ИП
Госдума приняла закон об ответственности за незаконную регистрацию ИП - РИА Новости, 17.06.2025
Госдума приняла закон об ответственности за незаконную регистрацию ИП
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:26:00+03:00
2025-06-17T14:26:00+03:00
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Изменения вносятся в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса. Законом дополняются статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Статьей 173.1 в настоящее время установлено наказание до 5 лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Нормой также предлагается установить способствование раскрытию или расследованию преступления в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Госдума приняла закон об ответственности за незаконную регистрацию ИП

Госдума приняла закон о введении наказания за незаконную регистрацию ИП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Изменения вносятся в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса. Законом дополняются статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей.
Статьей 173.1 в настоящее время установлено наказание до 5 лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Нормой также предлагается установить способствование раскрытию или расследованию преступления в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.
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