https://ria.ru/20250617/gosduma-2023330623.html

Госдума приняла закон об ответственности за незаконную регистрацию ИП

Госдума приняла закон об ответственности за незаконную регистрацию ИП - РИА Новости, 17.06.2025

Госдума приняла закон об ответственности за незаконную регистрацию ИП

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:26:00+03:00

2025-06-17T14:26:00+03:00

2025-06-17T14:26:00+03:00

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Изменения вносятся в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса. Законом дополняются статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Статьей 173.1 в настоящее время установлено наказание до 5 лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Нормой также предлагается установить способствование раскрытию или расследованию преступления в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.

https://ria.ru/20250424/moskva-2013145513.html

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общество, госдума рф