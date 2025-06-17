https://ria.ru/20250617/gosdep-2023435378.html

Госдеп сообщил о смерти гражданина США в Киеве якобы от российского удара

Госдеп сообщил о смерти гражданина США в Киеве якобы от российского удара - РИА Новости, 17.06.2025

Госдеп сообщил о смерти гражданина США в Киеве якобы от российского удара

Госдеп во вторник сообщил о смерти американского гражданина в Киеве якобы в результате удара ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса Украины. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:59:00+03:00

2025-06-17T22:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Госдеп во вторник сообщил о смерти американского гражданина в Киеве якобы в результате удара ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на вторник российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области. "Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине … мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших", - заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

https://ria.ru/20250617/ukraina-2023410593.html

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