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Госдеп сообщил о смерти гражданина США в Киеве якобы от российского удара - РИА Новости, 17.06.2025
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22:59 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/gosdep-2023435378.html
Госдеп сообщил о смерти гражданина США в Киеве якобы от российского удара
Госдеп сообщил о смерти гражданина США в Киеве якобы от российского удара - РИА Новости, 17.06.2025
Госдеп сообщил о смерти гражданина США в Киеве якобы от российского удара
Госдеп во вторник сообщил о смерти американского гражданина в Киеве якобы в результате удара ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса Украины. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T22:59:00+03:00
2025-06-17T22:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Госдеп во вторник сообщил о смерти американского гражданина в Киеве якобы в результате удара ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на вторник российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области. "Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине … мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших", - заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
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в мире, россия, украина, киев, государственный департамент сша
В мире, Россия, Украина, Киев, Государственный департамент США
Госдеп сообщил о смерти гражданина США в Киеве якобы от российского удара

Госдеп заявил о смерти гражданина США в Киеве якобы в результате удара ВС России

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Госдеп во вторник сообщил о смерти американского гражданина в Киеве якобы в результате удара ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на вторник российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области.
"Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине … мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших", - заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
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