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Гарбузов: в столице подвели итоги конкурса для монтажников радиоаппаратуры - РИА Новости, 17.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:00 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/garbuzov-2023267077.html
Гарбузов: в столице подвели итоги конкурса для монтажников радиоаппаратуры
Гарбузов: в столице подвели итоги конкурса для монтажников радиоаппаратуры - РИА Новости, 17.06.2025
Гарбузов: в столице подвели итоги конкурса для монтажников радиоаппаратуры
В столице подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" среди монтажников радиоэлектронной аппаратуры, сообщил министр... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:00:00+03:00
2025-06-17T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. В столице подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" среди монтажников радиоэлектронной аппаратуры, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Отрасль радиоэлектроники – одна из ключевых в структуре московской промышленности. В этом секторе действует более 870 предприятий с общим штатом более 138 тысяч человек. Высокие компетенции специалистов позволяют стране укреплять технологический суверенитет и создавать передовые разработки, которые находят применение в различных сферах: от телекоммуникаций до космических технологий", - отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.Он добавил, что в текущем году были отмечены лучшие на профессиональном конкурсе "Московские мастера". В конкурсе участвовали 17 специалистов ведущих предприятий города.Конкурсное задание для монтажников радиоаппаратуры включало два блока. Первая часть – теория, в которой нужно было пройти тестирование на знания по нескольким направлениям. Среди них - умение читать чертежи, понимать маркировку компонентов, владеть методами монтажа печатных плат, знать правила пайки и состава паяльных паст, а также особенности работы с различными типами элементов.Вторая часть конкурса – практика. Финалисты собрали и настроили прототип кодового замка – декодер DTMF-сигналов, который принимал сигналы от телефонов и компьютеров, сравнивал полученный код с паролем и управлял электромагнитными замками. Оба блока оценивались по установленным критериям.По словам заместителя председателя "Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)" (МКПП(р)) Марии Филиной, конкурс молодеет. В этом году средний возраст участников – 28 лет. По мнению Филиной, это демонстрирует успешную тенденцию привлечения молодых специалистов в индустрию."Это особенно важно, учитывая высокую потребность предприятий в квалифицированных кадрах", – отметила зампредседателя.Торжественная церемония награждения победителей традиционно пройдет в канун Дня города. Победителям вручат денежные призы, а также дипломы."Московские мастера" – ежегодный городской конкурс для тех, кто делает Москву лучше каждый день. Спасатели и инженеры, водители городского общественного транспорта, медработники, специалисты социально ориентированных НКО и многие другие – представители 40 востребованных специальностей соревнуются за звание лучших в профессии.Конкурс проходит в 28-й раз в рамках системы социального партнерства между правительством Москвы, МКПП (р) при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города.
https://ria.ru/20250617/moskva-2023215481.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: в столице подвели итоги конкурса для монтажников радиоаппаратуры

Гарбузов: в Москве выбрали лучших монтажников радиоаппаратуры

© Фото : пресс-служба ДИППВ Москве выбрали лучших монтажников радиоаппаратуры
В Москве выбрали лучших монтажников радиоаппаратуры - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
В Москве выбрали лучших монтажников радиоаппаратуры
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. В столице подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" среди монтажников радиоэлектронной аппаратуры, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Отрасль радиоэлектроники – одна из ключевых в структуре московской промышленности. В этом секторе действует более 870 предприятий с общим штатом более 138 тысяч человек. Высокие компетенции специалистов позволяют стране укреплять технологический суверенитет и создавать передовые разработки, которые находят применение в различных сферах: от телекоммуникаций до космических технологий", - отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
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Он добавил, что в текущем году были отмечены лучшие на профессиональном конкурсе "Московские мастера". В конкурсе участвовали 17 специалистов ведущих предприятий города.
Конкурсное задание для монтажников радиоаппаратуры включало два блока. Первая часть – теория, в которой нужно было пройти тестирование на знания по нескольким направлениям. Среди них - умение читать чертежи, понимать маркировку компонентов, владеть методами монтажа печатных плат, знать правила пайки и состава паяльных паст, а также особенности работы с различными типами элементов.
Вторая часть конкурса – практика. Финалисты собрали и настроили прототип кодового замка – декодер DTMF-сигналов, который принимал сигналы от телефонов и компьютеров, сравнивал полученный код с паролем и управлял электромагнитными замками. Оба блока оценивались по установленным критериям.
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По словам заместителя председателя "Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)" (МКПП(р)) Марии Филиной, конкурс молодеет. В этом году средний возраст участников – 28 лет. По мнению Филиной, это демонстрирует успешную тенденцию привлечения молодых специалистов в индустрию.
"Это особенно важно, учитывая высокую потребность предприятий в квалифицированных кадрах", – отметила зампредседателя.
Торжественная церемония награждения победителей традиционно пройдет в канун Дня города. Победителям вручат денежные призы, а также дипломы.
"Московские мастера" – ежегодный городской конкурс для тех, кто делает Москву лучше каждый день. Спасатели и инженеры, водители городского общественного транспорта, медработники, специалисты социально ориентированных НКО и многие другие – представители 40 востребованных специальностей соревнуются за звание лучших в профессии.
Конкурс проходит в 28-й раз в рамках системы социального партнерства между правительством Москвы, МКПП (р) при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города.
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