https://ria.ru/20250617/garbuzov-2023267077.html

Гарбузов: в столице подвели итоги конкурса для монтажников радиоаппаратуры

Гарбузов: в столице подвели итоги конкурса для монтажников радиоаппаратуры - РИА Новости, 17.06.2025

Гарбузов: в столице подвели итоги конкурса для монтажников радиоаппаратуры

В столице подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" среди монтажников радиоэлектронной аппаратуры, сообщил министр... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:00:00+03:00

2025-06-17T10:00:00+03:00

2025-06-17T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023266581_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_99a3b0be9d6ce1718437f2f8a4cde703.jpg

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. В столице подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" среди монтажников радиоэлектронной аппаратуры, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Отрасль радиоэлектроники – одна из ключевых в структуре московской промышленности. В этом секторе действует более 870 предприятий с общим штатом более 138 тысяч человек. Высокие компетенции специалистов позволяют стране укреплять технологический суверенитет и создавать передовые разработки, которые находят применение в различных сферах: от телекоммуникаций до космических технологий", - отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.Он добавил, что в текущем году были отмечены лучшие на профессиональном конкурсе "Московские мастера". В конкурсе участвовали 17 специалистов ведущих предприятий города.Конкурсное задание для монтажников радиоаппаратуры включало два блока. Первая часть – теория, в которой нужно было пройти тестирование на знания по нескольким направлениям. Среди них - умение читать чертежи, понимать маркировку компонентов, владеть методами монтажа печатных плат, знать правила пайки и состава паяльных паст, а также особенности работы с различными типами элементов.Вторая часть конкурса – практика. Финалисты собрали и настроили прототип кодового замка – декодер DTMF-сигналов, который принимал сигналы от телефонов и компьютеров, сравнивал полученный код с паролем и управлял электромагнитными замками. Оба блока оценивались по установленным критериям.По словам заместителя председателя "Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)" (МКПП(р)) Марии Филиной, конкурс молодеет. В этом году средний возраст участников – 28 лет. По мнению Филиной, это демонстрирует успешную тенденцию привлечения молодых специалистов в индустрию."Это особенно важно, учитывая высокую потребность предприятий в квалифицированных кадрах", – отметила зампредседателя.Торжественная церемония награждения победителей традиционно пройдет в канун Дня города. Победителям вручат денежные призы, а также дипломы."Московские мастера" – ежегодный городской конкурс для тех, кто делает Москву лучше каждый день. Спасатели и инженеры, водители городского общественного транспорта, медработники, специалисты социально ориентированных НКО и многие другие – представители 40 востребованных специальностей соревнуются за звание лучших в профессии.Конкурс проходит в 28-й раз в рамках системы социального партнерства между правительством Москвы, МКПП (р) при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города.

https://ria.ru/20250617/moskva-2023215481.html

https://ria.ru/20250615/morozhenoe-2022367410.html

https://ria.ru/20241023/postavki-1979486354.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, анатолий гарбузов