https://ria.ru/20250617/frantsiya-2023391653.html

Франция пока не будет организовывать вывозные рейсы из Израиля

Франция пока не будет организовывать вывозные рейсы из Израиля - РИА Новости, 17.06.2025

Франция пока не будет организовывать вывозные рейсы из Израиля

Франция пока не будет организовывать вывозные рейсы для своих граждан в Израиле, но указывает на возможность покинуть страну наземным путем через соседние... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:05:00+03:00

2025-06-17T18:05:00+03:00

2025-06-17T18:05:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Франция пока не будет организовывать вывозные рейсы для своих граждан в Израиле, но указывает на возможность покинуть страну наземным путем через соседние государства, сообщил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро. "Сегодня утром я собрал послов затронутых стран… и я решил, что мы могли бы прояснить условия выезда из Израиля наземным путем: через Иорданию - на севере через Амман или на юге через Акабу - или через Египет, Шарм-эль-Шейх, где граждане, которые могут и хотят этого, могли бы сесть на самолет, чтобы вернуться во Францию", - сказал Барро на заседании Нацсобрания Франции. Трансляция велась на официальном сайте госоргана. Он отметил, что на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке "нашим приоритетом остается безопасность наших граждан и сотрудников в Тель-Авиве, Иерусалиме, Тегеране". "Ряд стран решили эвакуировать своих сотрудников. На данный момент мы решили этого не делать, они продолжат выполнять свои обязанности", - добавил министр. В пятницу МИД Франции призвал граждан воздержаться от любых поездок в Иран и Израиль на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В авиакомпании Air France сообщили РИА Новости, что рейсы в Тель-Авив приостановлены на фоне эскалации на Ближнем Востоке "до дальнейшего распоряжения". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250613/egipet-2022611630.html

https://ria.ru/20250615/iran-2023016757.html

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в мире, израиль, иран, франция, жан-ноэль барро, air france, война израиля и ирана: последние новости о конфликте