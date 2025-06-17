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Флаг Афганистана развевается на площадке ПМЭФ
Флаг Афганистана развевается на площадке ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
Флаг Афганистана развевается на площадке ПМЭФ
Флаг Исламского эмирата Афганистан развевается на площадке выставочного центра "Экспофорум", где 18 июня начнет работу Петербургский международный экономический РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:52:00+03:00
2025-06-17T19:52:00+03:00
2025-06-17T19:52:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Флаг Исламского эмирата Афганистан развевается на площадке выставочного центра "Экспофорум", где 18 июня начнет работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Новостной портал Ariana news ранее сообщил, что афганская делегация, возглавляемая министром сельского хозяйства, ирригации и животноводства страны Атауллой Омари, в понедельник отбыла в Россию для участия в форуме. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, афганистан, санкт-петербург
ПМЭФ — 2025, Россия, Афганистан, Санкт-Петербург
Флаг Афганистана развевается на площадке ПМЭФ
Флаг Исламского эмирата Афганистан развевается на площадке ПМЭФ в Петербурге