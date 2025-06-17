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Флаг Афганистана развевается на площадке ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
19:52 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/flag-2023411215.html
Флаг Афганистана развевается на площадке ПМЭФ
Флаг Афганистана развевается на площадке ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
Флаг Афганистана развевается на площадке ПМЭФ
Флаг Исламского эмирата Афганистан развевается на площадке выставочного центра "Экспофорум", где 18 июня начнет работу Петербургский международный экономический РИА Новости, 17.06.2025
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2025-06-17T19:52:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Флаг Исламского эмирата Афганистан развевается на площадке выставочного центра "Экспофорум", где 18 июня начнет работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Новостной портал Ariana news ранее сообщил, что афганская делегация, возглавляемая министром сельского хозяйства, ирригации и животноводства страны Атауллой Омари, в понедельник отбыла в Россию для участия в форуме. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, афганистан, санкт-петербург
ПМЭФ — 2025, Россия, Афганистан, Санкт-Петербург
Флаг Афганистана развевается на площадке ПМЭФ

Флаг Исламского эмирата Афганистан развевается на площадке ПМЭФ в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой ПМЭФ-2025
Баннер с символикой ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Флаг Исламского эмирата Афганистан развевается на площадке выставочного центра "Экспофорум", где 18 июня начнет работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Новостной портал Ariana news ранее сообщил, что афганская делегация, возглавляемая министром сельского хозяйства, ирригации и животноводства страны Атауллой Омари, в понедельник отбыла в Россию для участия в форуме.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Баннер с символикой ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Афганская делегация отбыла в Россию для участия в ПМЭФ-2025
16 июня, 19:27
 
ПМЭФ — 2025РоссияАфганистанСанкт-Петербург
 
 
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