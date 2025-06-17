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Флаг Афганистана развевается на площадке ПМЭФ

Флаг Афганистана развевается на площадке ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025

Флаг Афганистана развевается на площадке ПМЭФ

Флаг Исламского эмирата Афганистан развевается на площадке выставочного центра "Экспофорум", где 18 июня начнет работу Петербургский международный экономический РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:52:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Флаг Исламского эмирата Афганистан развевается на площадке выставочного центра "Экспофорум", где 18 июня начнет работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Новостной портал Ariana news ранее сообщил, что афганская делегация, возглавляемая министром сельского хозяйства, ирригации и животноводства страны Атауллой Омари, в понедельник отбыла в Россию для участия в форуме. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/rossiya-2023195644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, афганистан, санкт-петербург