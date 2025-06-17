Эрдоган предложил Трампу возобновить переговоры с Ираном, пишет Hürriyet
Hürriyet: Эрдоган предложил Трампу возобновить ядерные переговоры с Ираном
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulРеджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил американскому лидеру Дональду Трампу возобновить ядерные переговоры с Ираном в Стамбуле, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
"Главная цель Турции - восстановить стол переговоров по ядерной программе. Для этого в дело вступил президент (Турции - ред.) Эрдоган. Это предложение стало главной повесткой дня переговоров Эрдогана с президентом США (Дональдом - ред.) Трампом и президентом Ирана (Масудом - ред.) Пезешкианом. Когда президент Эрдоган впервые предложил Трампу: "Давайте соберем вас и Пезешкиана в Стамбуле", чтобы найти решение, Трамп ответил, что его самолет готов и он может прилететь",- пишет издание.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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