https://ria.ru/20250617/ekspert-2023352312.html

Эксперт оценил последствия вмешательства США в конфликт Израиля и Ирана

Эксперт оценил последствия вмешательства США в конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

Эксперт оценил последствия вмешательства США в конфликт Израиля и Ирана

Прямое вмешательство США в конфликт между Израилем и Ираном обернётся чудовищными последствиями для региона и администрации Дональда Трампа, считает директор... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:57:00+03:00

2025-06-17T15:57:00+03:00

2025-06-17T15:57:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Прямое вмешательство США в конфликт между Израилем и Ираном обернётся чудовищными последствиями для региона и администрации Дональда Трампа, считает директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков. "Чудовищно и для региона, и для администрации Трампа в том числе. Прежде всего потому, что ничего из того, с чем Трамп пришел в Белый Дом, с какой программой, которую он хотел бы реализовать, не получится реализовать", - сказал он в ходе конференции "Российские ученые в Иране: завершение экспедиции БРИКС". Он добавил, что Трамп вместо того, чтобы заниматься теми сюжетами, на которые он ориентирован, связанными с противодействием Китаю и превращением США в энергетическую и технологическую супердержаву, будет вынужден поддерживать дискуссии по поводу Ближнего Востока в Совете национальной безопасности и конгрессе. "Поэтому я думаю, что это - самая большая ловушка, которую Deepstate может для Трампа расставить, и в которую он может попасть", - отметил эксперт. Он пояснил, что относительно Вашингтона к происходящим на Ближнем Востоке событиям "оптимистичной нотой" является тот факт, что Трамп может делегировать на следующие переговоры с Ираном вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которые придерживаются более сдержанных взглядов по отношению к участию США в конфликте. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023295505.html

https://ria.ru/20250617/ssha-2023268799.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте