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Орнитолог объяснила, почему вороны напали на девушку во Владивостоке - РИА Новости, 17.06.2025
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12:30 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ekspert-2023301366.html
Орнитолог объяснила, почему вороны напали на девушку во Владивостоке
Орнитолог объяснила, почему вороны напали на девушку во Владивостоке - РИА Новости, 17.06.2025
Орнитолог объяснила, почему вороны напали на девушку во Владивостоке
Вороны, которые напали на девушку во Владивостоке, могли сделать это из-за того, что видели угрозу для своего потомства, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:30:00+03:00
2025-06-17T12:30:00+03:00
владивосток
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Вороны, которые напали на девушку во Владивостоке, могли сделать это из-за того, что видели угрозу для своего потомства, сообщила РИА Новости руководитель подразделения "Лаборатория орнитологии", научный сотрудник, кандидат биологических наук ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Татьяна Гамова. Участница конкурса "Мисс Россия 2023" Анастасия Антонова написала в своем Telegram-канале, что когда она шла во Владивостоке по лестнице, окруженной деревьями, три птицы начали каркать и пикировать над ее головой, пытаясь клюнуть. Вороны не давали девушке прохода, птиц помог отогнать прохожий. Информация об этом широко разошлась в соцсетях. "Сейчас период вылета птенцов из гнёзд… Когда человек близко подходит к такому птенцу, даже не подозревая бывает, вороны воспринимают это как угрозу для птенца и могут атаковать человека", - сказала Гамова. По её словам, вороны - довольно смышленые птицы, уровень интеллекта у них высокий. Чаще всего нападают на мужчин, так как видят в них угрозу. Период агрессивного поведения приходится на конец мая и может продлиться до конца июня в связи с вылетом взрослых птенцов. Сама пострадавшая от нападения ворон Антонова рассказала РИА Новости, что инцидент произошел на улице Кипарисовая. "Не навредили, помогла сумка, о которую они ударялись. Я закрывалась рукой с сумкой", - добавила она. Муниципальный центр управления администрации Владивостока после инцидента сообщил о том, что подходить к воронам из любопытства не стоит - они чувствуют в этом угрозу, поэтому могут напасть. "Если же ворона все-таки напала, то нужно не кричать и не делать резких движений. Важно попытаться медленно отойти. Можно взять длинную палку и держать ее в вытянутой руке, чтобы ворона нападала на конец палки", - сообщил МЦУ в своем Telegram-канале.
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владивосток, российская академия наук
Владивосток, Российская академия наук
Орнитолог объяснила, почему вороны напали на девушку во Владивостоке

Биолог Гамова: во Владивостоке вороны могли напасть на девушку, защищая птенцов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВорона
Ворона - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Вороны, которые напали на девушку во Владивостоке, могли сделать это из-за того, что видели угрозу для своего потомства, сообщила РИА Новости руководитель подразделения "Лаборатория орнитологии", научный сотрудник, кандидат биологических наук ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Татьяна Гамова.
Участница конкурса "Мисс Россия 2023" Анастасия Антонова написала в своем Telegram-канале, что когда она шла во Владивостоке по лестнице, окруженной деревьями, три птицы начали каркать и пикировать над ее головой, пытаясь клюнуть. Вороны не давали девушке прохода, птиц помог отогнать прохожий. Информация об этом широко разошлась в соцсетях.
"Сейчас период вылета птенцов из гнёзд… Когда человек близко подходит к такому птенцу, даже не подозревая бывает, вороны воспринимают это как угрозу для птенца и могут атаковать человека", - сказала Гамова.
По её словам, вороны - довольно смышленые птицы, уровень интеллекта у них высокий. Чаще всего нападают на мужчин, так как видят в них угрозу. Период агрессивного поведения приходится на конец мая и может продлиться до конца июня в связи с вылетом взрослых птенцов.
Сама пострадавшая от нападения ворон Антонова рассказала РИА Новости, что инцидент произошел на улице Кипарисовая. "Не навредили, помогла сумка, о которую они ударялись. Я закрывалась рукой с сумкой", - добавила она.
Муниципальный центр управления администрации Владивостока после инцидента сообщил о том, что подходить к воронам из любопытства не стоит - они чувствуют в этом угрозу, поэтому могут напасть.
"Если же ворона все-таки напала, то нужно не кричать и не делать резких движений. Важно попытаться медленно отойти. Можно взять длинную палку и держать ее в вытянутой руке, чтобы ворона нападала на конец палки", - сообщил МЦУ в своем Telegram-канале.
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