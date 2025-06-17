https://ria.ru/20250617/ekspert-2023301366.html

Орнитолог объяснила, почему вороны напали на девушку во Владивостоке

Орнитолог объяснила, почему вороны напали на девушку во Владивостоке - РИА Новости, 17.06.2025

Орнитолог объяснила, почему вороны напали на девушку во Владивостоке

Вороны, которые напали на девушку во Владивостоке, могли сделать это из-за того, что видели угрозу для своего потомства, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:30:00+03:00

2025-06-17T12:30:00+03:00

2025-06-17T12:30:00+03:00

владивосток

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023299998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93261c0c40b4bae1052bed1da7a14ba1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Вороны, которые напали на девушку во Владивостоке, могли сделать это из-за того, что видели угрозу для своего потомства, сообщила РИА Новости руководитель подразделения "Лаборатория орнитологии", научный сотрудник, кандидат биологических наук ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Татьяна Гамова. Участница конкурса "Мисс Россия 2023" Анастасия Антонова написала в своем Telegram-канале, что когда она шла во Владивостоке по лестнице, окруженной деревьями, три птицы начали каркать и пикировать над ее головой, пытаясь клюнуть. Вороны не давали девушке прохода, птиц помог отогнать прохожий. Информация об этом широко разошлась в соцсетях. "Сейчас период вылета птенцов из гнёзд… Когда человек близко подходит к такому птенцу, даже не подозревая бывает, вороны воспринимают это как угрозу для птенца и могут атаковать человека", - сказала Гамова. По её словам, вороны - довольно смышленые птицы, уровень интеллекта у них высокий. Чаще всего нападают на мужчин, так как видят в них угрозу. Период агрессивного поведения приходится на конец мая и может продлиться до конца июня в связи с вылетом взрослых птенцов. Сама пострадавшая от нападения ворон Антонова рассказала РИА Новости, что инцидент произошел на улице Кипарисовая. "Не навредили, помогла сумка, о которую они ударялись. Я закрывалась рукой с сумкой", - добавила она. Муниципальный центр управления администрации Владивостока после инцидента сообщил о том, что подходить к воронам из любопытства не стоит - они чувствуют в этом угрозу, поэтому могут напасть. "Если же ворона все-таки напала, то нужно не кричать и не делать резких движений. Важно попытаться медленно отойти. Можно взять длинную палку и держать ее в вытянутой руке, чтобы ворона нападала на конец палки", - сообщил МЦУ в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250613/jakutija-2022664741.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, российская академия наук