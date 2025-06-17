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Экономист оценил роль России в деэскалации конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
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18:13 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ekonomist-2023394431.html
Экономист оценил роль России в деэскалации конфликта Ирана и Израиля
Экономист оценил роль России в деэскалации конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
Экономист оценил роль России в деэскалации конфликта Ирана и Израиля
Россия могла бы сыграть ключевую роль в деэскалации конфликта между Ираном и Израилем и возвращении сторон за стол переговоров, заявил РИА Новости известный... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:13:00+03:00
2025-06-17T18:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Россия могла бы сыграть ключевую роль в деэскалации конфликта между Ираном и Израилем и возвращении сторон за стол переговоров, заявил РИА Новости известный американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Было бы прекрасно, если бы Россия стала посредником. Необходимо немедленно прекратить агрессию Израиля и возобновить переговоры по контролю над иранскими ядерными объектами и снятию санкций", - сказал он. По словам Сакса, Израиль всеми силами стремится сорвать возможность дипломатического урегулирования, несмотря на то что сбалансированное соглашение "было и остаётся достижимым". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/iran-2023364764.html
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в мире, израиль, иран, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Россия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Экономист оценил роль России в деэскалации конфликта Ирана и Израиля

Экономист Сакс: Россия могла бы стать посредником между Ираном и Израилем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Россия могла бы сыграть ключевую роль в деэскалации конфликта между Ираном и Израилем и возвращении сторон за стол переговоров, заявил РИА Новости известный американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Было бы прекрасно, если бы Россия стала посредником. Необходимо немедленно прекратить агрессию Израиля и возобновить переговоры по контролю над иранскими ядерными объектами и снятию санкций", - сказал он.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Ответ Ирана на удары Израиля оказался неожиданно сильным, рассказал эксперт
16:43
По словам Сакса, Израиль всеми силами стремится сорвать возможность дипломатического урегулирования, несмотря на то что сбалансированное соглашение "было и остаётся достижимым".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Иран попросил ряд стран выступить посредниками в конфликте, пишет Reuters
Вчера, 18:06
 
В миреИзраильИранРоссияВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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