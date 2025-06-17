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ЕК предложила странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС - РИА Новости, 17.06.2025
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16:33 17.06.2025 (обновлено: 18:27 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/ek-2023362487.html
ЕК предложила странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС
ЕК предложила странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС - РИА Новости, 17.06.2025
ЕК предложила странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС
Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:33:00+03:00
2025-06-17T18:27:00+03:00
россия
брюссель
европа
еврокомиссия
евросоюз
петер сийярто
европейский центральный банк
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Во вторник он представил предложения ЕК по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят уже с конца 2025-го. "Это относится и к ядерному топливу. Очевидно, что для нас в Европе также неприемлемо зависеть от ядерного топлива из России. И действительно, ряд стран все еще находится в такой ситуации. Сегодня у меня нет четких сроков, но мы работаем, чтобы это произошло. Разумеется, мы должны делать это в очень тесном сотрудничестве с заинтересованными государствами-членами, но также принимая во внимание различные возможности, которые существуют на рынке в отношении диверсификации поставок", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:Накануне Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он "лег под Киев". Но Будапешт и Братислава пытаются этому помешать, подчеркнул он.Министр также не раз отмечал, что Западная Европа гордо заявляет об отказе от российских энергоресурсов, но на деле продолжает покупать их через третьи страны.В свою очередь, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги указывал, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
https://ria.ru/20250617/avstrija-2023264449.html
https://ria.ru/20250605/kompanii-2021058597.html
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россия, брюссель, европа, еврокомиссия, евросоюз, петер сийярто, европейский центральный банк, марио драги
Россия, Брюссель, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, Петер Сийярто, Европейский центральный банк, Марио Драги
ЕК предложила странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС

Еврокомиссия предложила странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
Во вторник он представил предложения ЕК по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят уже с конца 2025-го.
Пламя газа и символ Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Австрия призвала ЕС пересмотреть позицию по российскому газу
09:42
"Это относится и к ядерному топливу. Очевидно, что для нас в Европе также неприемлемо зависеть от ядерного топлива из России. И действительно, ряд стран все еще находится в такой ситуации. Сегодня у меня нет четких сроков, но мы работаем, чтобы это произошло. Разумеется, мы должны делать это в очень тесном сотрудничестве с заинтересованными государствами-членами, но также принимая во внимание различные возможности, которые существуют на рынке в отношении диверсификации поставок", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:
  • речь идет о газе, нефти и атомном топливе;
  • до конца года предлагается ввести запрет на импорт по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым сделкам;
  • запрет также может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам;
  • он должен вступить в силу не позднее конца 2027 года;
  • утверждается, что такие меры разработаны для "сохранения безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз и ограничения любого влияния на цены и рынки".
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NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России
5 июня, 12:09
Накануне Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он "лег под Киев". Но Будапешт и Братислава пытаются этому помешать, подчеркнул он.
Министр также не раз отмечал, что Западная Европа гордо заявляет об отказе от российских энергоресурсов, но на деле продолжает покупать их через третьи страны.
В свою очередь, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги указывал, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Financial Times: ЕК нашла способ обойти вето на запрет российского газа
Вчера, 12:39
 
РоссияБрюссельЕвропаЕврокомиссияЕвросоюзПетер СийяртоЕвропейский центральный банкМарио Драги
 
 
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