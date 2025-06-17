ЕК предложила странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС
Еврокомиссия предложила странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
Во вторник он представил предложения ЕК по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят уже с конца 2025-го.
"Это относится и к ядерному топливу. Очевидно, что для нас в Европе также неприемлемо зависеть от ядерного топлива из России. И действительно, ряд стран все еще находится в такой ситуации. Сегодня у меня нет четких сроков, но мы работаем, чтобы это произошло. Разумеется, мы должны делать это в очень тесном сотрудничестве с заинтересованными государствами-членами, но также принимая во внимание различные возможности, которые существуют на рынке в отношении диверсификации поставок", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:
- речь идет о газе, нефти и атомном топливе;
- до конца года предлагается ввести запрет на импорт по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым сделкам;
- запрет также может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам;
- он должен вступить в силу не позднее конца 2027 года;
- утверждается, что такие меры разработаны для "сохранения безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз и ограничения любого влияния на цены и рынки".
Накануне Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он "лег под Киев". Но Будапешт и Братислава пытаются этому помешать, подчеркнул он.
Министр также не раз отмечал, что Западная Европа гордо заявляет об отказе от российских энергоресурсов, но на деле продолжает покупать их через третьи страны.
В свою очередь, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги указывал, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.