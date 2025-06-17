https://ria.ru/20250617/ek-2023362487.html

ЕК предложила странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС

ЕК предложила странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС - РИА Новости, 17.06.2025

ЕК предложила странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС

Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:33:00+03:00

2025-06-17T16:33:00+03:00

2025-06-17T18:27:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Во вторник он представил предложения ЕК по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят уже с конца 2025-го. "Это относится и к ядерному топливу. Очевидно, что для нас в Европе также неприемлемо зависеть от ядерного топлива из России. И действительно, ряд стран все еще находится в такой ситуации. Сегодня у меня нет четких сроков, но мы работаем, чтобы это произошло. Разумеется, мы должны делать это в очень тесном сотрудничестве с заинтересованными государствами-членами, но также принимая во внимание различные возможности, которые существуют на рынке в отношении диверсификации поставок", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:Накануне Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он "лег под Киев". Но Будапешт и Братислава пытаются этому помешать, подчеркнул он.Министр также не раз отмечал, что Западная Европа гордо заявляет об отказе от российских энергоресурсов, но на деле продолжает покупать их через третьи страны.В свою очередь, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги указывал, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.

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https://ria.ru/20250605/kompanii-2021058597.html

https://ria.ru/20250616/zakon-2023099536.html

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россия, брюссель, европа, еврокомиссия, евросоюз, петер сийярто, европейский центральный банк, марио драги