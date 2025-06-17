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Ефимов: жители двух домов в Котловке переезжают по программе реновации - РИА Новости, 17.06.2025
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11:12 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/efimov-2023208083.html
Ефимов: жители двух домов в Котловке переезжают по программе реновации
Ефимов: жители двух домов в Котловке переезжают по программе реновации - РИА Новости, 17.06.2025
Ефимов: жители двух домов в Котловке переезжают по программе реновации
Жители двух старых домов в районе Котловка на юго-западе Москвы приступили к переселению в новые квартиры по программе реновации, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:12:00+03:00
2025-06-17T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Жители двух старых домов в районе Котловка на юго-западе Москвы приступили к переселению в новые квартиры по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Котловке город передал для переселения около 300 москвичей новостройку по адресу: улица Ремизова, дом 11, корпус 2. Она стала пятым построенным жилым комплексом в районе, предназначенным для участников программы реновации. Сейчас семьи из двух старых домов получили письма от города с предложениями равнозначных квартир и приступили к осмотру жилья в новостройке. Всего в районе предстоит расселить 82 старых дома, новые квартиры здесь получат ориентировочно 15,7 тысячи горожан. На сегодня правообладателями комфортного жилья в районе стали почти 1,6 тысячи москвичей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, переселяться по программе реновации начали жители двух пятиэтажек: на улице Ремизова (дом 11, корпус 1) и на Нагорной улице (дом 19, корпус 1). К осмотру нового жилья они приступили 16 июня.В предложенной им новостройке по адресу: улица Ремизова, дом 11, корпус 2, 180 квартир общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Пять из них оборудованы для маломобильных жильцов.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В мае в программу включили еще 131 площадку для возведения новых домов. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, они расположены в 11 административных округах и 45 районах города.
https://ria.ru/20250616/efimov-2022339363.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: жители двух домов в Котловке переезжают по программе реновации

Ефимов: жители двух домов на юго-западе Москвы переезжают по программе реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Жители двух старых домов в районе Котловка на юго-западе Москвы приступили к переселению в новые квартиры по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Котловке город передал для переселения около 300 москвичей новостройку по адресу: улица Ремизова, дом 11, корпус 2. Она стала пятым построенным жилым комплексом в районе, предназначенным для участников программы реновации. Сейчас семьи из двух старых домов получили письма от города с предложениями равнозначных квартир и приступили к осмотру жилья в новостройке. Всего в районе предстоит расселить 82 старых дома, новые квартиры здесь получат ориентировочно 15,7 тысячи горожан. На сегодня правообладателями комфортного жилья в районе стали почти 1,6 тысячи москвичей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, переселяться по программе реновации начали жители двух пятиэтажек: на улице Ремизова (дом 11, корпус 1) и на Нагорной улице (дом 19, корпус 1). К осмотру нового жилья они приступили 16 июня.
В предложенной им новостройке по адресу: улица Ремизова, дом 11, корпус 2, 180 квартир общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Пять из них оборудованы для маломобильных жильцов.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В мае в программу включили еще 131 площадку для возведения новых домов. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, они расположены в 11 административных округах и 45 районах города.
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