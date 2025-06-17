https://ria.ru/20250617/dron-2023342855.html

ПВО уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя областями

ПВО уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя областями - РИА Новости, 17.06.2025

ПВО уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя областями

Российские средства ПВО с 12.00 до 15.00 мск уничтожили девять украинских беспилотников над Калужской областью, три - над Тульской и по одному - над Брянской и... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:12:00+03:00

2025-06-17T15:12:00+03:00

2025-06-17T15:15:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

калужская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

тульская область

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО с 12.00 до 15.00 мск уничтожили девять украинских беспилотников над Калужской областью, три - над Тульской и по одному - над Брянской и Смоленской, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого июня с 12.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Калужской области, три – над территорией Тульской области, и по одному БПЛА сбито над территориями Брянской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

калужская область

тульская область

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россия, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область