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ПВО уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя областями
ПВО уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя областями - РИА Новости, 17.06.2025
ПВО уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя областями
Российские средства ПВО с 12.00 до 15.00 мск уничтожили девять украинских беспилотников над Калужской областью, три - над Тульской и по одному - над Брянской и... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:12:00+03:00
2025-06-17T15:12:00+03:00
2025-06-17T15:15:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО с 12.00 до 15.00 мск уничтожили девять украинских беспилотников над Калужской областью, три - над Тульской и по одному - над Брянской и Смоленской, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого июня с 12.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Калужской области, три – над территорией Тульской области, и по одному БПЛА сбито над территориями Брянской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тульская область
ПВО уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя областями
ПВО сбила 14 дронов ВСУ над Калужской, Тульской, Брянской и Смоленской областями