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ПВО уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя областями - РИА Новости, 17.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 17.06.2025 (обновлено: 15:15 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/dron-2023342855.html
ПВО уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя областями
ПВО уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя областями - РИА Новости, 17.06.2025
ПВО уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя областями
Российские средства ПВО с 12.00 до 15.00 мск уничтожили девять украинских беспилотников над Калужской областью, три - над Тульской и по одному - над Брянской и... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:12:00+03:00
2025-06-17T15:15:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО с 12.00 до 15.00 мск уничтожили девять украинских беспилотников над Калужской областью, три - над Тульской и по одному - над Брянской и Смоленской, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого июня с 12.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Калужской области, три – над территорией Тульской области, и по одному БПЛА сбито над территориями Брянской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
калужская область
тульская область
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россия, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тульская область
ПВО уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя областями

ПВО сбила 14 дронов ВСУ над Калужской, Тульской, Брянской и Смоленской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО с 12.00 до 15.00 мск уничтожили девять украинских беспилотников над Калужской областью, три - над Тульской и по одному - над Брянской и Смоленской, сообщили в Минобороны РФ.
"Семнадцатого июня с 12.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Калужской области, три – над территорией Тульской области, и по одному БПЛА сбито над территориями Брянской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКалужская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Тульская область
 
 
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