https://ria.ru/20250617/domodedovo-2023389776.html

Домодедово работает в штатном режиме, несмотря на решение суда

Домодедово работает в штатном режиме, несмотря на решение суда - РИА Новости, 17.06.2025

Домодедово работает в штатном режиме, несмотря на решение суда

Аэропорт "Домодедово" на фоне решения суда о передаче его государству работает штатно, выполняет все обязательства перед партнерами, сообщила авиагавань РИА... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:00:00+03:00

2025-06-17T18:00:00+03:00

2025-06-17T18:06:00+03:00

домодедово (аэропорт)

россия

израиль

московская область (подмосковье)

дмитрий каменщик

генеральная прокуратура рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" на фоне решения суда о передаче его государству работает штатно, выполняет все обязательства перед партнерами, сообщила авиагавань РИА Новости."Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, выполняя все обязательства перед пассажирами и партнёрами. Все сервисы функционируют бесперебойно, рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием, операционные процессы обеспечены в полном объёме", - сообщили в авиагавани.Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости один из участников процесса.Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, еще одному бенефициару группы "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы просила признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта.На первом предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду".Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану, наложив также ряд запретов и обязав ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.

https://ria.ru/20250414/sud-2011157431.html

https://ria.ru/20250207/domodedovo-1998002844.html

россия

израиль

московская область (подмосковье)

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домодедово (аэропорт), россия, израиль, московская область (подмосковье), дмитрий каменщик, генеральная прокуратура рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика