https://ria.ru/20250617/dogovor-2023345370.html

Шойгу: договор о партнерстве между Россией и КНДР реализуется на практике

Шойгу: договор о партнерстве между Россией и КНДР реализуется на практике - РИА Новости, 17.06.2025

Шойгу: договор о партнерстве между Россией и КНДР реализуется на практике

Договор о стратегическом партнерстве между КНДР и Россией реализуется не только на бумаге, но и на практике, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:01:00+03:00

2025-06-17T14:01:00+03:00

2025-06-17T15:21:00+03:00

кндр (северная корея)

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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве между КНДР и Россией реализуется не только на бумаге, но и на практике, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР. "Через два дня будет годовщина соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Партнерстве, которое, как показала жизнь, реализуется не только в документах, но и на практических делах", - сказал Шойгу журналистам в рамках рабочего визита в КНДР.

https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html

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кндр (северная корея), россия, пхеньян, сергей шойгу, владимир путин, в мире