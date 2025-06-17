https://ria.ru/20250617/deti-2023320790.html

В Благовещенске у женщины, избившей дочь, изымут шестерых детей

В Благовещенске у женщины, избившей дочь, изымут шестерых детей - РИА Новости, 17.06.2025

В Благовещенске у женщины, избившей дочь, изымут шестерых детей

Органы опеки изымут шестерых детей у жительницы башкирского Благовещенска, которая избила свою маленькую дочь, лежавшую в коляске, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:45:00+03:00

2025-06-17T13:45:00+03:00

2025-06-17T13:45:00+03:00

происшествия

благовещенск

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УФА, 17 июн - РИА Новости. Органы опеки изымут шестерых детей у жительницы башкирского Благовещенска, которая избила свою маленькую дочь, лежавшую в коляске, сообщила прокуратура региона. Ранее в соцсетях появилось видео инцидента, снятое камерой наблюдения в магазине. По кадрам видно, как женщина склоняется перед коляской и бьет ребенка, лежавшего в ней. В один момент появляется мальчик и пытается защитить малыша. Затем в инцидент вмешивается прохожая, она прогоняет женщину от коляски. Следственные органы Башкирии сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Башкирская прокуратура отмечает, что инцидент произошел 6 июня рядом с магазином в Благовещенске, женщина избила дочь 2024 года рождения, лежащую в коляске. "Установлено, что у женщины на иждивении находятся 6 детей в возрасте от 1 года до 14 лет, ранее она привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание своих детей. В настоящее время по требованию прокуратуры органами опеки инициировано изъятие детей из социально опасного положения", - сообщает надзорный орган.

https://ria.ru/20250617/altaj-2023283818.html

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Варвара Скокшина

происшествия, благовещенск, россия