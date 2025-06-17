https://ria.ru/20250617/delo-2023254622.html

СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Подмосковье

СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2025

СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек, двое из которых дети трех и семи лет, при пожаре в многоквартирном доме в подмосковном Королеве,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:55:00+03:00

2025-06-17T07:55:00+03:00

2025-06-17T07:55:00+03:00

происшествия

жилье

россия

королев

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023250059_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_4ba2c958a957662dc06ec206413e69d6.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек, двое из которых дети трех и семи лет, при пожаре в многоквартирном доме в подмосковном Королеве, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что загорелась трехкомнатная квартира на четвертом этаже многоквартирного дома в Королёве, на улице Корсакова, дом 1. При пожаре погибли пять человек, включая двоих детей. "По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статья 109 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет подмосковный главк СК, во вторник после ликвидации пожара в квартире, расположенной по улице Корсакова в городе Королев, обнаружены тела пяти человек, двое из которых дети трех и семи лет. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Причины возгорания уточняются.

https://ria.ru/20250530/pozhar-2020062338.html

https://ria.ru/20250613/pozhar-2022666438.html

россия

королев

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, россия, королев, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)