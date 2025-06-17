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СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2025
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07:55 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/delo-2023254622.html
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Подмосковье
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2025
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Подмосковье
Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек, двое из которых дети трех и семи лет, при пожаре в многоквартирном доме в подмосковном Королеве,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:55:00+03:00
2025-06-17T07:55:00+03:00
происшествия
жилье
россия
королев
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек, двое из которых дети трех и семи лет, при пожаре в многоквартирном доме в подмосковном Королеве, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что загорелась трехкомнатная квартира на четвертом этаже многоквартирного дома в Королёве, на улице Корсакова, дом 1. При пожаре погибли пять человек, включая двоих детей. "По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статья 109 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет подмосковный главк СК, во вторник после ликвидации пожара в квартире, расположенной по улице Корсакова в городе Королев, обнаружены тела пяти человек, двое из которых дети трех и семи лет. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Причины возгорания уточняются.
https://ria.ru/20250530/pozhar-2020062338.html
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россия
королев
московская область (подмосковье)
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происшествия, жилье, россия, королев, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Россия, Королев, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Подмосковье

СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в жилом доме в Королеве

© МЧС России/TelegramВ Королеве загорелась квартира, погибли пять человек
В Королеве загорелась квартира, погибли пять человек - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© МЧС России/Telegram
В Королеве загорелась квартира, погибли пять человек. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек, двое из которых дети трех и семи лет, при пожаре в многоквартирном доме в подмосковном Королеве, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что загорелась трехкомнатная квартира на четвертом этаже многоквартирного дома в Королёве, на улице Корсакова, дом 1. При пожаре погибли пять человек, включая двоих детей.
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"По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статья 109 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточняет подмосковный главк СК, во вторник после ликвидации пожара в квартире, расположенной по улице Корсакова в городе Королев, обнаружены тела пяти человек, двое из которых дети трех и семи лет.
Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Причины возгорания уточняются.
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ПроисшествияЖильеРоссияКоролевМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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