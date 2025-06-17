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В Дагестане из-за ливня обвалился потолок - РИА Новости, 17.06.2025
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01:35 17.06.2025 (обновлено: 02:21 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/dagestan-2023233225.html
В Дагестане из-за ливня обвалился потолок
В Дагестане из-за ливня обвалился потолок - РИА Новости, 17.06.2025
В Дагестане из-за ливня обвалился потолок
Ливень затопил поликлинику в дагестанском Каспийске, в которой ремонтируют крышу, сообщается в Telegram-канале центральной городской больницы. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:35:00+03:00
2025-06-17T02:21:00+03:00
происшествия
каспийск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 17 июн - РИА Новости. Ливень затопил поликлинику в дагестанском Каспийске, в которой ремонтируют крышу, сообщается в Telegram-канале центральной городской больницы. "Долгожданная замена кровли в здании поликлиники города Каспийска совпала с летним ливнем. Спешим успокоить, техника сотрудниками укрыта и спасена, а подрядчик продолжает работу. Им будет не только возведена прочная крыша, но и устранены все последствия затопления", – говорится в сообщении. Отмечается, что поликлиника свою работу не прекращала. В больнице уточнили, что участок с промокшими стенами на время отключен от электричества, прием пациентов и вся остальная работа проводятся в другом крыле поликлиники.
https://ria.ru/20250616/gubernator-2023173424.html
каспийск
республика дагестан
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происшествия, каспийск, республика дагестан
Происшествия, Каспийск, Республика Дагестан
В Дагестане из-за ливня обвалился потолок

В центральной больнице Каспийска из-за ливня обвалился потолок

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНабережная в Каспийске
Набережная в Каспийске - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Набережная в Каспийске. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 17 июн - РИА Новости. Ливень затопил поликлинику в дагестанском Каспийске, в которой ремонтируют крышу, сообщается в Telegram-канале центральной городской больницы.
"Долгожданная замена кровли в здании поликлиники города Каспийска совпала с летним ливнем. Спешим успокоить, техника сотрудниками укрыта и спасена, а подрядчик продолжает работу. Им будет не только возведена прочная крыша, но и устранены все последствия затопления", – говорится в сообщении.
Отмечается, что поликлиника свою работу не прекращала. В больнице уточнили, что участок с промокшими стенами на время отключен от электричества, прием пациентов и вся остальная работа проводятся в другом крыле поликлиники.
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