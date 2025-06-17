https://ria.ru/20250617/chubarovschina-2023369423.html

"Чубаровщина": как судили насильников советской комсомолки из Ленинграда

"Чубаровщина": как судили насильников советской комсомолки из Ленинграда - РИА Новости, 17.06.2025

"Чубаровщина": как судили насильников советской комсомолки из Ленинграда

Это отвратительное и шокирующее преступление произошло в самом сердце Санкт Петербурга, и получило свое название по месту совершения - Чубарову переулку (ныне... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:03:00+03:00

2025-06-17T19:03:00+03:00

2025-06-17T19:03:00+03:00

ленинград

нева (река)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023375031_0:14:936:541_1920x0_80_0_0_2181f37e078c55c265afa5e108eaff34.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Это отвратительное и шокирующее преступление произошло в самом сердце Санкт Петербурга, и получило свое название по месту совершения - Чубарову переулку (ныне Транспортный переулок) на Лиговке. После случившегося "Чубаровщина" на долгое время стала нарицательным термином для обозначения групповых изнасилований и хулиганства.Общественный резонанс от случившегося был такой что повлиял на уголовный кодекс только зарождавшейся Страны Советов. О страшной истории - в материале РИА Новости.Затащили в близлежащий скверДвадцать первого августа 1926 года работница пуговичной фабрики комсомолка Любовь Белова шла на Тамбовскую улицу к своей знакомой. Двадцатилетняя девушка, приехавшая из провинции не догадывалась, что поздним вечером шла по самому опасному району города на Неве, Лиговке.На пересечении Чубарова переулка и Предтеченской улицы к симпатичной девушке пристала подвыпившая компания, во главе с Павлом Кочергиным. Павел изъявил желание познакомиться с Любой, но та лишь ускорила шаг.Девушка до этого никогда не имела отношений с парнями, опасалась их. Не получив взаимности Павел и его друзья схватили ее и потащили в близлежащий сквер "Сан-Галли", где подвергли несчастную сексуальному насилию.Продавали за копейкиИзверги били несчастную девушку, смеялись, накидывали на лицо грязную тряпку. Оказать сопротивлений четверым пьяным парням Люба не смогла.Постепенно на крики и шум стягивались другие мужчины, которые вместо оказания помощи решили присоединиться к издевательствам.Предприимчивые насильники не растерялись - они решили "заработать" на Любе и продавали ее вновь приходившим мужчинам по 10-20 копеек, чтобы "заработать на бутылку водки".Позже милиционерам Люба расскажет, что над ней надругались не менее 30 мужчин. Точного числа несчастная не смогла назвать, ведь периодически она теряла сознание."Наигравшись" девушку отпустили домой только ближе к 4 утра. Заставив поклясться, что в милицию она не пойдет. Один из насильников даже отправился за Любой, чтобы проследить за ней.К счастью, ей на встречу попался некий неравнодушный мужчина. Тот, все поняв, сделал вид, что у него в кармане револьвер и отбил Любу от преследователя. А затем лично отвел в отдел милиции.Поиграли с девкой, от нее что, убудет?Милиционеры сработали четко: благодаря показаниям девушки около 10 часов утра большинство насильников уже раскололись. Причем многие даже не сознавали о том, что натворили ну "поиграли с девкой, от нее что, убудет?".Они сначала пытались оправдаться - мол, порядочная девушка так поздно одна по Лиговке гулять не будет. Медицинская экспертиза, однако, подтвердила, что до насилия Люба была девственницей.Самому младшему преступнику не было и 18 лет, а самому старшему уже перевалило за 50 лет. Большинство из них работали на заводе "Кооператор", где слыли известными бракоделами и лентяями.Всего по делу было привлечено 26 человек, среди которых попалось несколько комсомольцев и даже один член партии.Один рассказывал, что решил присоединиться "за компанию", другой отметил, что пошел в садик после ссоры с женой."Союз советских хулиганов"К сожалению, в то времена подобные преступления карались не так строго. За изнасилование могли дать условный срок, так что хулиганы рассчитывали на такой вердикт судей.Однако, это жестокое преступление вызвало огромный общественный резонанс, о нем писали в газетах. На заводах собрали около 60 тысяч подписей с требованием самой суровой кары для преступников.Впрочем, и преступники не остались без поддержки, бандиты организовали "Союз советских хулиганов", от имени которого писали угрозы судьям. Затем обнаглевшие хулиганы перешли от слов к делу, избили несколько милиционеров, устроили погромы, изнасиловали несколько девушек.Но так шутить с собой советская власть, позволить себе не могла.Суровое наказаниеСудебное разбирательство началось 16 декабря. Хулиганам проклассифицировали статью, обвинив в бандитизме и подрыве "основ советского правопорядка".Семеро участникам вынесли смертные приговоры, двое из них позже были помилованы. Остальных 19 преступников сослали в Соловецкий лагерь, приговорив к различным срокам. После процесса над "чубаровцами", за хулиганов взялись всерьез, подойдя к проблеме системно.Милиция не только проводила рейды по злачным места, но и сосредоточилась на профилактике преступлений.Позже ужесточили и наказание за изнасилование.Пострадавшая Люба потом долго лечилась от нервного срыва и венерических заболеваний. Как сложилась дальнейшая судьба девушки - неизвестно.

ленинград

нева (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинград, нева (река)