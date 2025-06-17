https://ria.ru/20250617/chto-posadit-v-iyune-2023383636.html

Что посадить в июне: список овощей и цветов

Что посадить в июне 2025: список овощей и цветов, благоприятные дни

Что посадить в июне: список овощей и цветов

Начало устойчивой теплой погоды — самое время для работы в огороде. Что посадить в июне 2025 года в открытый грунт, стоит ли сеять огурцы и помидоры, наиболее... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:45:00+03:00

2025-06-17T17:45:00+03:00

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луна

республика крым

камчатка

александр еремин

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Начало устойчивой теплой погоды — самое время для работы в огороде. Что посадить в июне 2025 года в открытый грунт, стоит ли сеять огурцы и помидоры, наиболее благоприятные дни по лунному календарю и советы экспертов — в материале РИА Новости.Посадка в июнеНесмотря на то, что многие огородники еще в мае завершают основные посадки, июнь может стать довольно благоприятным месяцем как для продолжения посева, так и для выращивания определенных культур.“Летний посев позволяет не только компенсировать возможные весенние неудачи, но и продлить сбор урожая до самой осени”, — отмечает профессиональный специалист по уходу за растениями, агроном Александр Еремин.Это то время, когда почва уже хорошо прогрета, а угрозы холодов сведены к минимуму. Все это делает первый месяц лета вполне удачным периодом для посадки большого количества разных овощей, ягод, зелени и цветов в открытый грунт, что особенно актуально для регионов с умеренным климатом.Какие овощи сажать в июнеВыбирать культуры для выращивания в июне нужно, конечно же, исходя из погодных условий. По словам эксперта по растениям и ландшафтному дизайну, садовода Наталии Крюковой, в этом месяце среди овощей оптимально сажать теплолюбивые культуры, а именно:Рассаду помидоров и перцев можно сажать не только в мае, но и в июне, но, как уточняет агроном Савич Милинко, предпочтение отдается скороспелым и среднеспелым сортам, чтобы они успели дать урожай до конца сезона.Также в течение месяца вполне подходящими культурами для посадки являются морковь поздних сортов, свекла, редис, лук и огурцы. По словам Еремина, огурцы можно сажать семенами прямо в открытый грунт или использовать готовую рассаду. Хорошо приживаются дайкон, баклажаны, поздние сорта белокочанной капусты и брокколи.Необходимо помнить, что для огурцов и кабачков особенно важны регулярный полив и подкормка. Почву перед посадкой рекомендуется тщательно подготовить: внести органические удобрения, улучшить структуру с помощью чайной заварки или кофейной гущи, советует Крюкова.Что можно посадить из зелениЗелень прорастает в июне довольно активно, что позволяет получить хороший урожай несколько раз.В открытый грунт можно посадить:Прим этом петрушка, укроп и кинза могут дать пышную зелень уже через три-четыре недели, отмечает Еремин. В связи с этим вполне оправданно делать посевы каждый несколько недель в течение всего лета.Посадка ягодных культур и кустарниковЯгоды и кустарники подходят для выращивания в июне, если речь идет о саженцах с закрытой корневой системой. В этом месяце можно посадить:Июньская посадка земляники позволит собрать первый урожай уже к концу лета.Также важно уделить особое внимание подготовке почвы. Ее следует хорошо перекапывать, вносить компост или перегной, мульчировать после посадки и притенять молодые растения от палящего солнца, советует агроном Милинко.“Мульчирование помогает сохранить влагу и защитить корни от перегрева, а регулярный полив обеспечивает быстрое укоренение и активный рост”, — отмечает эксперт.Цветы, которые можно посадить в июнеВ июне высаживают однолетние, двулетние и многолетние цветы. Как советует эксперт по ландшафтному дизайну Крюкова, благоприятные дни для посадки однолетников — 17, 21-22, 30 июня. Из них в этом месяце хорошо подойдут для посадки:Из многолетних стоит обратить внимание на наперстянки, гвоздики, аквилегии и незабудки. Гладиолусы могут успеть зацвести до конца лета, если посадить их к середине месяца.Для тех, кто планирует цветение на следующий год, в июне высевают аквилегию, люпин, маргаритку, гвоздику, дельфиниум, колокольчики. По словам Милинко, июньские посадки особенно актуальны для восполнения "пустых" мест в цветниках и для разбивки новых клумб, поскольку теплый грунт способствует быстрому прорастанию семян и укоренению рассады.Благоприятные дни посадокПомимо общих рекомендаций о времени посадок растений с учетом погоды и региональных особенностей, некоторые аграрии советуют также ориентироваться на лунный календарь.На сегодняшний день нет единого мнения насчет того, стоит ли слишком серьезно относиться к этой практике. Впервые вопрос веры садоводов и огородников в такую закономерность прозвучал в 90-е годы прошлого века, вызвав среди специалистов споры, которые продолжаются до сих пор.“Даже несмотря на то, что отдельные исследования говорят, что фазы Луны по-разному влияют на циклы роста растений, большинство биологов и ботаников по всему миру считают роль спутника незначительной”, — говорит Милинко.По мнению эксперта, особенно странно об этом говорить в условиях российских реалий.“В Крыму, например, уже в конце апреля можно сажать первые культуры в открытый грунт, а на Камчатке и к концу мая бывает рано. Если говорить о теплом регионе, например, Астраханской области, куда большее влияние на урожайность кабачков, томатов, картофеля, моркови и остальных культур оказывают погодные условия весны и лета”, — поясняет он.Если в том или ином регионе теплые дни пришли раньше, например в конце апреля, то есть все основания сажать картофель раньше положенных сроков. В случае затяжной и холодной весны будет лучше повременить с посадками и дождаться достаточного уровня прогрева почвы, когда она станет влажной и рыхлой.В июне же, по словам Милинко, почва даже в самых северных районах России уже достаточно прогрета, чтобы без опаски сажать даже самые прихотливые культуры.Если же все-таки ориентироваться на лунный календарь, то наиболее благоприятным для посева, посадки и пересадки является период 12-18 июня, отмечает Крюкова. Согласно такому подходу, в эти дни растения лучше приживаются, быстрее развиваются и дают больший урожай.Лунный календарь также советует избегать посадок в новолуние, которое в 2025 году приходится на 25 число, и в дни с неблагоприятной энергетикой (25-30 июня).Мнение экспертаПо мнению большинства специалистов, июнь — очень хороший месяц для посадки теплолюбивых культур, которые в более ранние сроки могли бы пострадать от возвратных заморозков.В то же время, как советует агроном Милинко, важно выбирать сорта, адаптированные к конкретному региону, и не забывать о регулярном поливе, особенно в жаркие дни.“При грамотном подходе благодаря июньской посевной, можно не только восполнить пробелы после весенних неудач, но и заложить основу для богатого урожая и цветущего сада на весь сезон”, — считает эксперт.Также, по мнению специалиста по уходу за растениями Еремина, первый месяц лета можно использовать для корректировки посадок, особенно если весной что-то не взошло или не прижилось.“Рекомендую использовать мульчу и регулярный полив: это особенно важно в жаркие дни. Также советую притенять, защищать молодые посадки от полуденного солнца, чтобы они не получили ожоги и хорошо прижились. Это особенно важно для зелени и цветов, склонных к пересыханию”, — отмечает он.Главное, к чему призывает эксперт, — это не бояться экспериментировать, так как короткий световой день и прохладные ночи остались позади, и растения в этот период растут уже довольно активно.

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https://ria.ru/20220316/semena-1778517507.html

луна

республика крым

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луна, республика крым, камчатка, александр еремин