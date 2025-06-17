https://ria.ru/20250617/chp-2023425263.html

В Башкирии задержали экс-замглавы Ространснадзора по ПФО

В Башкирии задержали экс-замглавы Ространснадзора по ПФО - РИА Новости, 17.06.2025

В Башкирии задержали экс-замглавы Ространснадзора по ПФО

Сотрудники управления ФСБ по Башкирии задержали бывшего заместителя руководителя Ространснадзора по ПФО по подозрению в получении взятки от перевозчика... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T21:15:00+03:00

2025-06-17T21:15:00+03:00

2025-06-17T21:15:00+03:00

происшествия

россия

республика башкортостан

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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УФА, 17 июн – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Башкирии задержали бывшего заместителя руководителя Ространснадзора по ПФО по подозрению в получении взятки от перевозчика большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. "УФСБ России по Республике Башкортостан выявлена и пресечена противоправная деятельность бывшего заместителя начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Приволжскому федеральному округу (Ространснадзора), 1984 года рождения, организовавшего преступную схему получения взяток от коммерческих организаций", - говорится в релизе. По данным ведомства, в 2025 году чиновник по предварительному сговору с двумя доверенными лицами потребовал от руководителя одной из российских компаний-перевозчиков денежные средства за беспрепятственный проезд большегрузного автотранспорта по автомобильным дорогам с превышением допустимых весогабаритных норм. "Опасаясь дополнительных проверок и препятствий при осуществлении предпринимательской деятельности, бизнесмен передал посредникам денежные средства в размере 450 тысяч рублей равными частями в два этапа. При получении требуемой суммы злоумышленники задержаны с поличным сотрудниками УФСБ. На основании материалов УФСБ региональным Следственным комитетом в отношении бывшего заместителя руководителя межрегионального территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки", в отношении двух лиц, участвовавших в передаче взятки — по части 3 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20250228/vzyatka-2002117874.html

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происшествия, россия, республика башкортостан, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)