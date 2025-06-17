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В Башкирии задержали экс-замглавы Ространснадзора по ПФО - РИА Новости, 17.06.2025
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21:15 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/chp-2023425263.html
В Башкирии задержали экс-замглавы Ространснадзора по ПФО
В Башкирии задержали экс-замглавы Ространснадзора по ПФО - РИА Новости, 17.06.2025
В Башкирии задержали экс-замглавы Ространснадзора по ПФО
Сотрудники управления ФСБ по Башкирии задержали бывшего заместителя руководителя Ространснадзора по ПФО по подозрению в получении взятки от перевозчика... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:15:00+03:00
2025-06-17T21:15:00+03:00
происшествия
россия
республика башкортостан
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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УФА, 17 июн – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Башкирии задержали бывшего заместителя руководителя Ространснадзора по ПФО по подозрению в получении взятки от перевозчика большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. "УФСБ России по Республике Башкортостан выявлена и пресечена противоправная деятельность бывшего заместителя начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Приволжскому федеральному округу (Ространснадзора), 1984 года рождения, организовавшего преступную схему получения взяток от коммерческих организаций", - говорится в релизе. По данным ведомства, в 2025 году чиновник по предварительному сговору с двумя доверенными лицами потребовал от руководителя одной из российских компаний-перевозчиков денежные средства за беспрепятственный проезд большегрузного автотранспорта по автомобильным дорогам с превышением допустимых весогабаритных норм. "Опасаясь дополнительных проверок и препятствий при осуществлении предпринимательской деятельности, бизнесмен передал посредникам денежные средства в размере 450 тысяч рублей равными частями в два этапа. При получении требуемой суммы злоумышленники задержаны с поличным сотрудниками УФСБ. На основании материалов УФСБ региональным Следственным комитетом в отношении бывшего заместителя руководителя межрегионального территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки", в отношении двух лиц, участвовавших в передаче взятки — по части 3 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве", - следует из сообщения.
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происшествия, россия, республика башкортостан, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Башкирии задержали экс-замглавы Ространснадзора по ПФО

ФСБ задержала экс-замглавы Ространснадзора по ПФО по подозрению во взятке

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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УФА, 17 июн – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Башкирии задержали бывшего заместителя руководителя Ространснадзора по ПФО по подозрению в получении взятки от перевозчика большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
"УФСБ России по Республике Башкортостан выявлена и пресечена противоправная деятельность бывшего заместителя начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Приволжскому федеральному округу (Ространснадзора), 1984 года рождения, организовавшего преступную схему получения взяток от коммерческих организаций", - говорится в релизе.
По данным ведомства, в 2025 году чиновник по предварительному сговору с двумя доверенными лицами потребовал от руководителя одной из российских компаний-перевозчиков денежные средства за беспрепятственный проезд большегрузного автотранспорта по автомобильным дорогам с превышением допустимых весогабаритных норм.
"Опасаясь дополнительных проверок и препятствий при осуществлении предпринимательской деятельности, бизнесмен передал посредникам денежные средства в размере 450 тысяч рублей равными частями в два этапа. При получении требуемой суммы злоумышленники задержаны с поличным сотрудниками УФСБ. На основании материалов УФСБ региональным Следственным комитетом в отношении бывшего заместителя руководителя межрегионального территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки", в отношении двух лиц, участвовавших в передаче взятки — по части 3 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве", - следует из сообщения.
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ПроисшествияРоссияРеспублика БашкортостанФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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