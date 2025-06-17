https://ria.ru/20250617/chernye_spiski-2023232028.html

Эксперт рассказал, ведут ли банки "черные списки" клиентов

Эксперт рассказал, ведут ли банки "черные списки" клиентов - РИА Новости, 17.06.2025

Эксперт рассказал, ведут ли банки "черные списки" клиентов

Что подразумевают банки под “черными списками” клиентов, есть ли такие и кто туда попадает, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации развития РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T03:18:00+03:00

2025-06-17T03:18:00+03:00

2025-06-17T03:18:00+03:00

экономика

эльман мехтиев

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Что подразумевают банки под “черными списками” клиентов, есть ли такие и кто туда попадает, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.По его словам, речь идет всего лишь о внутренних реестрах, которые банки ведут для соблюдения интересов акционеров, выполнения требований закона, регуляторов и надзорных органов. Пользоваться ли ими — решает сама кредитная организация, исходя из своих риск-требований. За исключением, конечно, списка замешанных в финансировании терроризма, отмывании доходов и т.п.Некоторые кредитные организации могут вести список должников, а также конфликтных клиентов — например, тех, кто ругался с сотрудниками службы взыскания.Чтобы не попадать в такие списки, надо вовремя оплачивать долги, налоги и прочие обязательные платежи. "Избегайте подозрительных переводов (например, "не работает терминал, переведите на телефон"). Будьте готовы пояснить банку смысл платежей и представить документы в их оправдание”, — советует Мехтиев.Тем, кто попал в базу ФинЦЕРТ Банка России по ошибке, следует подать заявление в банк или на сайт ЦБ, приложив к нему документы, заключил он.

https://ria.ru/20250616/spisanie-2023027190.html

https://ria.ru/20250525/alimenty-2018925469.html

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экономика, эльман мехтиев, центральный банк рф (цб рф)