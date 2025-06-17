Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, ведут ли банки "черные списки" клиентов - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/chernye_spiski-2023232028.html
Эксперт рассказал, ведут ли банки "черные списки" клиентов
Эксперт рассказал, ведут ли банки "черные списки" клиентов - РИА Новости, 17.06.2025
Эксперт рассказал, ведут ли банки "черные списки" клиентов
Что подразумевают банки под “черными списками” клиентов, есть ли такие и кто туда попадает, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации развития РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:18:00+03:00
2025-06-17T03:18:00+03:00
экономика
эльман мехтиев
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150043/93/1500439397_0:904:1478:1735_1920x0_80_0_0_b331e22917b820d9795f2335a1cb39db.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Что подразумевают банки под “черными списками” клиентов, есть ли такие и кто туда попадает, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.По его словам, речь идет всего лишь о внутренних реестрах, которые банки ведут для соблюдения интересов акционеров, выполнения требований закона, регуляторов и надзорных органов. Пользоваться ли ими — решает сама кредитная организация, исходя из своих риск-требований. За исключением, конечно, списка замешанных в финансировании терроризма, отмывании доходов и т.п.Некоторые кредитные организации могут вести список должников, а также конфликтных клиентов — например, тех, кто ругался с сотрудниками службы взыскания.Чтобы не попадать в такие списки, надо вовремя оплачивать долги, налоги и прочие обязательные платежи. "Избегайте подозрительных переводов (например, "не работает терминал, переведите на телефон"). Будьте готовы пояснить банку смысл платежей и представить документы в их оправдание”, — советует Мехтиев.Тем, кто попал в базу ФинЦЕРТ Банка России по ошибке, следует подать заявление в банк или на сайт ЦБ, приложив к нему документы, заключил он.
https://ria.ru/20250616/spisanie-2023027190.html
https://ria.ru/20250525/alimenty-2018925469.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150043/93/1500439397_0:765:1478:1874_1920x0_80_0_0_4aefaecd1500db7a7712d97bfe8f5af6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльман мехтиев, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльман Мехтиев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эксперт рассказал, ведут ли банки "черные списки" клиентов

Финансист Мехтиев: некоторые банки ведут список должников и конфликтных клиентов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВывеска банка
Вывеска банка - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Вывеска банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Что подразумевают банки под “черными списками” клиентов, есть ли такие и кто туда попадает, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
По его словам, речь идет всего лишь о внутренних реестрах, которые банки ведут для соблюдения интересов акционеров, выполнения требований закона, регуляторов и надзорных органов. Пользоваться ли ими — решает сама кредитная организация, исходя из своих риск-требований. За исключением, конечно, списка замешанных в финансировании терроризма, отмывании доходов и т.п.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Юрист раскрыл, когда банк может списать деньги без согласия клиента
Вчера, 03:18
Некоторые кредитные организации могут вести список должников, а также конфликтных клиентов — например, тех, кто ругался с сотрудниками службы взыскания.
Чтобы не попадать в такие списки, надо вовремя оплачивать долги, налоги и прочие обязательные платежи.
"Избегайте подозрительных переводов (например, "не работает терминал, переведите на телефон"). Будьте готовы пояснить банку смысл платежей и представить документы в их оправдание”, — советует Мехтиев.
Тем, кто попал в базу ФинЦЕРТ Банка России по ошибке, следует подать заявление в банк или на сайт ЦБ, приложив к нему документы, заключил он.
Разведенные родители с сыном у адвоката - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Адвокат объяснила, что будет с фигурантами реестра должников по алиментам
25 мая, 03:18
 
ЭкономикаЭльман МехтиевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала