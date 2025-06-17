https://ria.ru/20250617/brazilija-2023388020.html

Экс-президента Бразилии обвинили в незаконной слежке

Экс-президента Бразилии обвинили в незаконной слежке - РИА Новости, 17.06.2025

Экс-президента Бразилии обвинили в незаконной слежке

Полиция Бразилии обвинила экс-президента страны Жаира Болсонару и ещё несколько десятков людей в незаконной слежке, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:56:00+03:00

2025-06-17T17:56:00+03:00

2025-06-17T17:56:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июн - РИА Новости. Полиция Бразилии обвинила экс-президента страны Жаира Болсонару и ещё несколько десятков людей в незаконной слежке, сообщил новостной портал G1. "Федеральная полиция завершила расследование о предполагаемой схеме шпионажа, сформированной службой разведки во время того, как президентом был Болсонару", - пишет G1. По его данным, схема включала незаконный шпионаж за людьми, которых правительство Болсонару считало противниками. По данным следователей, возглавлял эту схему сын экс-президента Карлос Болсонару, который использовал информацию для публичных нападок на людей, а сам бывший глава государства был бенефициаром таких нападок. Руководство разведслужбы было замешано в препятствовании расследованиям по таким делам. Всего, по мнению полиции, в шпионаже были замешаны 35 человек. Судьи первой палаты верховного суда Бразилии в марте проголосовали за привлечение Болсонару в качестве обвиняемого также по делу о попытке государственного переворота в 2022 году. Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек. Обвинения выдвинули против 1682 человек, на данный момент осуждены 375, они приговорены к срокам от 1 года до 17 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20250430/bolsonaru-2014515433.html

https://ria.ru/20250328/brazilija-2008058180.html

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в мире, бразилия, жаир болсонару