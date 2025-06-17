Экс-президента Бразилии обвинили в незаконной слежке
G1: полиция Бразилии обвинила экс-президента Болсонару в незаконной слежке
© AP Photo / Leo CorreaЖаир Болсонару
© AP Photo / Leo Correa
Жаир Болсонару. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июн - РИА Новости. Полиция Бразилии обвинила экс-президента страны Жаира Болсонару и ещё несколько десятков людей в незаконной слежке, сообщил новостной портал G1.
"Федеральная полиция завершила расследование о предполагаемой схеме шпионажа, сформированной службой разведки во время того, как президентом был Болсонару", - пишет G1.
Болсонару перевели из отделения интенсивной терапии
30 апреля, 23:32
По его данным, схема включала незаконный шпионаж за людьми, которых правительство Болсонару считало противниками. По данным следователей, возглавлял эту схему сын экс-президента Карлос Болсонару, который использовал информацию для публичных нападок на людей, а сам бывший глава государства был бенефициаром таких нападок. Руководство разведслужбы было замешано в препятствовании расследованиям по таким делам.
Всего, по мнению полиции, в шпионаже были замешаны 35 человек.
Судьи первой палаты верховного суда Бразилии в марте проголосовали за привлечение Болсонару в качестве обвиняемого также по делу о попытке государственного переворота в 2022 году. Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек. Обвинения выдвинули против 1682 человек, на данный момент осуждены 375, они приговорены к срокам от 1 года до 17 лет тюрьмы.
В Бразилии закрыли дело против Болсонару
28 марта, 22:53