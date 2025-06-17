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Здание на Большой Садовой улице оборудовали подсветкой, сообщил Бирюков - РИА Новости, 17.06.2025
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11:00 17.06.2025 (обновлено: 11:39 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/biryukov-2023291624.html
Здание на Большой Садовой улице оборудовали подсветкой, сообщил Бирюков
Здание на Большой Садовой улице оборудовали подсветкой, сообщил Бирюков - РИА Новости, 17.06.2025
Здание на Большой Садовой улице оборудовали подсветкой, сообщил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой здание на Большой Садовой улице в центре столицы, сообщил... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:00:00+03:00
2025-06-17T11:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой здание на Большой Садовой улице в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработали специальную концепцию организации освещения здания, распложенного по адресу: Большая Садовая улица, дом 14, строение 6. Оно было построено в 1854-1871 годах как часть Комиссаровского технического училища с домовой церковью святого Александра Невского. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности исторического сооружения", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на здании установили в общей сложности 33 энергоэффективных осветительных прибора. "Светильники появились под верхними и межэтажными карнизами и у подоконных парапетов. Они позволили выделить выступающие части двухэтажного строения. В соответствии с утвержденной концепцией единой светоцветовой среды, все новые установки архитектурного освещения имеют теплый или нейтральный оттенок белого цвета и умеренную яркость", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
https://realty.ria.ru/20250616/blagoustroystvo-2022049182.html
https://ria.ru/20250617/moskva-2023288542.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Здание на Большой Садовой улице оборудовали подсветкой, сообщил Бирюков

Бирюков: здание на Большой Садовой улице в центре Москвы оборудовали подсветкой

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramАрхитектурно-художественная подсветка здания на Большой Садовой улице
Архитектурно-художественная подсветка здания на Большой Садовой улице - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Архитектурно-художественная подсветка здания на Большой Садовой улице
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой здание на Большой Садовой улице в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальную концепцию организации освещения здания, распложенного по адресу: Большая Садовая улица, дом 14, строение 6. Оно было построено в 1854-1871 годах как часть Комиссаровского технического училища с домовой церковью святого Александра Невского. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности исторического сооружения", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что на здании установили в общей сложности 33 энергоэффективных осветительных прибора.
"Светильники появились под верхними и межэтажными карнизами и у подоконных парапетов. Они позволили выделить выступающие части двухэтажного строения. В соответствии с утвержденной концепцией единой светоцветовой среды, все новые установки архитектурного освещения имеют теплый или нейтральный оттенок белого цвета и умеренную яркость", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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