https://ria.ru/20250617/biryukov-2023291624.html

Здание на Большой Садовой улице оборудовали подсветкой, сообщил Бирюков

Здание на Большой Садовой улице оборудовали подсветкой, сообщил Бирюков - РИА Новости, 17.06.2025

Здание на Большой Садовой улице оборудовали подсветкой, сообщил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой здание на Большой Садовой улице в центре столицы, сообщил... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:00:00+03:00

2025-06-17T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой здание на Большой Садовой улице в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработали специальную концепцию организации освещения здания, распложенного по адресу: Большая Садовая улица, дом 14, строение 6. Оно было построено в 1854-1871 годах как часть Комиссаровского технического училища с домовой церковью святого Александра Невского. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности исторического сооружения", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на здании установили в общей сложности 33 энергоэффективных осветительных прибора. "Светильники появились под верхними и межэтажными карнизами и у подоконных парапетов. Они позволили выделить выступающие части двухэтажного строения. В соответствии с утвержденной концепцией единой светоцветовой среды, все новые установки архитектурного освещения имеют теплый или нейтральный оттенок белого цвета и умеренную яркость", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

https://realty.ria.ru/20250616/blagoustroystvo-2022049182.html

https://ria.ru/20250617/moskva-2023288542.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков