https://ria.ru/20250617/biometriya-2023279190.html
В некоторых отелях Петербурга доступно заселение по биометрии на время ПМЭФ
В некоторых отелях Петербурга доступно заселение по биометрии на время ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
В некоторых отелях Петербурга доступно заселение по биометрии на время ПМЭФ
Заселение по биометрии доступно в нескольких гостиницах Санкт-Петербурга на время проведения ПМЭФ для жителей города и гостей форума, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:41:00+03:00
2025-06-17T10:41:00+03:00
2025-06-17T10:41:00+03:00
пмэф — 2025
санкт-петербург
россия
москва
дмитрий григоренко
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021807781_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_8e828b80903475498d148dfc6226b515.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Заселение по биометрии доступно в нескольких гостиницах Санкт-Петербурга на время проведения ПМЭФ для жителей города и гостей форума, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Сегодня в пилотном режиме такая услуга работает в Санкт-Петербурге, она доступна петербуржцам и гостям города на время проведения ПМЭФ-2025. Этот сервис не только в 10 раз ускоряет процесс заселения в отель, но и обеспечивает принципиально новый уровень комфорта, когда человеку не нужно предоставлять бумажные документы или заполнять анкеты на стойке регистрации. По итогам апробации сервиса мы намерены масштабировать его и на другие регионы страны", – сообщил Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата. Отмечается, что услуга позволяет сократить время регистрации с 3-5 минут до 15-20 секунд. Гостям не требуется заполнять анкеты или сканировать удостоверяющие документы – все необходимые для заселения данные автоматически поступают сотруднику на стойке ресепшн. Чтобы подключить сервис, необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные и отсканировать QR-код на ресепшн. После этого останется только посмотреть в терминал на стойке регистрации и получить ключ от номера. В аппарате вице-премьера добавили, что заселение по биометрии предлагается в качестве альтернативы предъявлению паспорта. Каждый гость самостоятельно решает, как именно проходить регистрацию в гостинице. В конце мая 2025 года сервис моментальной регистрации в отеле "Мигом" был запущен в Москве. В июне услугу заселения без документов запустили в Нижем Новгороде на время проведения конференции ЦИПР. Санкт-Петербург стал третьим городом, подключившимся к пилотированию сервиса. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250609/t-bank-2021806533.html
https://realty.ria.ru/20250607/putin-2021483773.html
санкт-петербург
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021807781_554:0:3285:2048_1920x0_80_0_0_c7caec69bd2d346c11f15c4493bb9e04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, москва, дмитрий григоренко, технологии
ПМЭФ — 2025, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Дмитрий Григоренко, Технологии
В некоторых отелях Петербурга доступно заселение по биометрии на время ПМЭФ
Григоренко: заселение по биометрии доступно в некоторых отелях Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Заселение по биометрии доступно в нескольких гостиницах Санкт-Петербурга на время проведения ПМЭФ для жителей города и гостей форума, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Сегодня в пилотном режиме такая услуга работает в Санкт-Петербурге
, она доступна петербуржцам и гостям города на время проведения ПМЭФ-2025. Этот сервис не только в 10 раз ускоряет процесс заселения в отель, но и обеспечивает принципиально новый уровень комфорта, когда человеку не нужно предоставлять бумажные документы или заполнять анкеты на стойке регистрации. По итогам апробации сервиса мы намерены масштабировать его и на другие регионы страны", – сообщил Григоренко
, его слова приводятся в сообщении аппарата.
Отмечается, что услуга позволяет сократить время регистрации с 3-5 минут до 15-20 секунд. Гостям не требуется заполнять анкеты или сканировать удостоверяющие документы – все необходимые для заселения данные автоматически поступают сотруднику на стойке ресепшн.
Чтобы подключить сервис, необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные и отсканировать QR-код на ресепшн. После этого останется только посмотреть в терминал на стойке регистрации и получить ключ от номера.
В аппарате вице-премьера добавили, что заселение по биометрии предлагается в качестве альтернативы предъявлению паспорта. Каждый гость самостоятельно решает, как именно проходить регистрацию в гостинице.
В конце мая 2025 года сервис моментальной регистрации в отеле "Мигом" был запущен в Москве
. В июне услугу заселения без документов запустили в Нижем Новгороде на время проведения конференции ЦИПР. Санкт-Петербург стал третьим городом, подключившимся к пилотированию сервиса.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.