https://ria.ru/20250617/biometriya-2023279190.html

В некоторых отелях Петербурга доступно заселение по биометрии на время ПМЭФ

В некоторых отелях Петербурга доступно заселение по биометрии на время ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025

В некоторых отелях Петербурга доступно заселение по биометрии на время ПМЭФ

Заселение по биометрии доступно в нескольких гостиницах Санкт-Петербурга на время проведения ПМЭФ для жителей города и гостей форума, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:41:00+03:00

2025-06-17T10:41:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Заселение по биометрии доступно в нескольких гостиницах Санкт-Петербурга на время проведения ПМЭФ для жителей города и гостей форума, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Сегодня в пилотном режиме такая услуга работает в Санкт-Петербурге, она доступна петербуржцам и гостям города на время проведения ПМЭФ-2025. Этот сервис не только в 10 раз ускоряет процесс заселения в отель, но и обеспечивает принципиально новый уровень комфорта, когда человеку не нужно предоставлять бумажные документы или заполнять анкеты на стойке регистрации. По итогам апробации сервиса мы намерены масштабировать его и на другие регионы страны", – сообщил Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата. Отмечается, что услуга позволяет сократить время регистрации с 3-5 минут до 15-20 секунд. Гостям не требуется заполнять анкеты или сканировать удостоверяющие документы – все необходимые для заселения данные автоматически поступают сотруднику на стойке ресепшн. Чтобы подключить сервис, необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные и отсканировать QR-код на ресепшн. После этого останется только посмотреть в терминал на стойке регистрации и получить ключ от номера. В аппарате вице-премьера добавили, что заселение по биометрии предлагается в качестве альтернативы предъявлению паспорта. Каждый гость самостоятельно решает, как именно проходить регистрацию в гостинице. В конце мая 2025 года сервис моментальной регистрации в отеле "Мигом" был запущен в Москве. В июне услугу заселения без документов запустили в Нижем Новгороде на время проведения конференции ЦИПР. Санкт-Петербург стал третьим городом, подключившимся к пилотированию сервиса. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250609/t-bank-2021806533.html

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санкт-петербург, россия, москва, дмитрий григоренко, технологии