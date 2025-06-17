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Продажи умных часов для детей выросли в РФ перед каникулами почти на треть - РИА Новости, 17.06.2025
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15:58 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/bilayn-2023350535.html
Продажи умных часов для детей выросли в РФ перед каникулами почти на треть
Продажи умных часов для детей выросли в РФ перед каникулами почти на треть - РИА Новости, 17.06.2025
Продажи умных часов для детей выросли в РФ перед каникулами почти на треть
Перед началом каникул - в мае - продажи умных часов для детей выросли почти на треть по сравнению с апрелем, а средняя цена такого гаджета с января по май... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:58:00+03:00
2025-06-17T15:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Перед началом каникул - в мае - продажи умных часов для детей выросли почти на треть по сравнению с апрелем, а средняя цена такого гаджета с января по май увеличилась на 3,6%, до 5,2 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики розничного бизнеса "Билайна"."В мае спрос на умные часы для детей вырос на 31% в натуральном выражении относительно апреля, свидетельствуют данные билайн. В апреле динамика была еще выше - 60% относительно марта. В целом, продажи таких устройств в январе-мае этого года увеличились на 17% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в натуральном - на 2%. При этом средняя цена такого устройства выросла на 3,6% и составила около 5,24 тысячи рублей", - говорится в исследовании.В свою очередь востребованность детских планшетов, наоборот, снизилась на 40% в денежном выражении. Аналитики связывают это с общим спадом на рынке планшетов, а также существенным ростом средней цены, который составил 64% год к году.По словам директора по коммерции розничного бизнеса компании Кирилла Ивашева, самыми востребованными функциями в детских гаджетах остаются отслеживание местоположения, настройка геозон, кнопка SOS, аудиомониторинг и защита от незнакомых номеров, несмотря на постоянный запуск новых функций, таких как датчик ультрафиолета, уровень кислорода в крови, голосовой помощник, функция "прослушка" и другое.
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россия, билайн, технологии, дети
Россия, Билайн, Технологии, Дети
Продажи умных часов для детей выросли в РФ перед каникулами почти на треть

"Билайн": в России продажи умных часов для детей выросли в мае почти на треть

© Depositphotos.com / prykhodovСинхронизация умных часов и смартфона
Синхронизация умных часов и смартфона - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Depositphotos.com / prykhodov
Синхронизация умных часов и смартфона . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Перед началом каникул - в мае - продажи умных часов для детей выросли почти на треть по сравнению с апрелем, а средняя цена такого гаджета с января по май увеличилась на 3,6%, до 5,2 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики розничного бизнеса "Билайна".
"В мае спрос на умные часы для детей вырос на 31% в натуральном выражении относительно апреля, свидетельствуют данные билайн. В апреле динамика была еще выше - 60% относительно марта. В целом, продажи таких устройств в январе-мае этого года увеличились на 17% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в натуральном - на 2%. При этом средняя цена такого устройства выросла на 3,6% и составила около 5,24 тысячи рублей", - говорится в исследовании.
В свою очередь востребованность детских планшетов, наоборот, снизилась на 40% в денежном выражении. Аналитики связывают это с общим спадом на рынке планшетов, а также существенным ростом средней цены, который составил 64% год к году.
По словам директора по коммерции розничного бизнеса компании Кирилла Ивашева, самыми востребованными функциями в детских гаджетах остаются отслеживание местоположения, настройка геозон, кнопка SOS, аудиомониторинг и защита от незнакомых номеров, несмотря на постоянный запуск новых функций, таких как датчик ультрафиолета, уровень кислорода в крови, голосовой помощник, функция "прослушка" и другое.
 
РоссияБилайнТехнологииДети
 
 
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