https://ria.ru/20250617/bilayn-2023350535.html

Продажи умных часов для детей выросли в РФ перед каникулами почти на треть

Продажи умных часов для детей выросли в РФ перед каникулами почти на треть - РИА Новости, 17.06.2025

Продажи умных часов для детей выросли в РФ перед каникулами почти на треть

Перед началом каникул - в мае - продажи умных часов для детей выросли почти на треть по сравнению с апрелем, а средняя цена такого гаджета с января по май... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:58:00+03:00

2025-06-17T15:58:00+03:00

2025-06-17T15:58:00+03:00

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билайн

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Перед началом каникул - в мае - продажи умных часов для детей выросли почти на треть по сравнению с апрелем, а средняя цена такого гаджета с января по май увеличилась на 3,6%, до 5,2 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики розничного бизнеса "Билайна"."В мае спрос на умные часы для детей вырос на 31% в натуральном выражении относительно апреля, свидетельствуют данные билайн. В апреле динамика была еще выше - 60% относительно марта. В целом, продажи таких устройств в январе-мае этого года увеличились на 17% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в натуральном - на 2%. При этом средняя цена такого устройства выросла на 3,6% и составила около 5,24 тысячи рублей", - говорится в исследовании.В свою очередь востребованность детских планшетов, наоборот, снизилась на 40% в денежном выражении. Аналитики связывают это с общим спадом на рынке планшетов, а также существенным ростом средней цены, который составил 64% год к году.По словам директора по коммерции розничного бизнеса компании Кирилла Ивашева, самыми востребованными функциями в детских гаджетах остаются отслеживание местоположения, настройка геозон, кнопка SOS, аудиомониторинг и защита от незнакомых номеров, несмотря на постоянный запуск новых функций, таких как датчик ультрафиолета, уровень кислорода в крови, голосовой помощник, функция "прослушка" и другое.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, билайн, технологии, дети