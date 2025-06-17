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Израиль заявил о перехвате около 30 иранских БПЛА

Израиль заявил о перехвате около 30 иранских БПЛА - РИА Новости, 17.06.2025

Израиль заявил о перехвате около 30 иранских БПЛА

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки перехватила около 30 БПЛА, выпущенных из Ирана, сообщила во вторник пресс-служба армии. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:44:00+03:00

2025-06-17T09:44:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки перехватила около 30 БПЛА, выпущенных из Ирана, сообщила во вторник пресс-служба армии."Ночью ВВС Израиля перехватили около 30 беспилотных летательных аппаратов, запущенных в направлении Государства Израиль", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте