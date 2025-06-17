https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023262860.html

Над Брянской областью сбили пять беспилотников

Над Брянской областью сбили пять беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025

Над Брянской областью сбили пять беспилотников

Российские средства ПВО во вторник с 7.00 мск до 8.00 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:21:00+03:00

2025-06-17T09:21:00+03:00

2025-06-17T09:22:00+03:00

брянская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО во вторник с 7.00 мск до 8.00 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."Утром 17 июня 2025 года в период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250617/opasnost-2023246977.html

брянская область

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Варвара Скокшина

брянская область, россия, безопасность