https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023262860.html
Над Брянской областью сбили пять беспилотников
Над Брянской областью сбили пять беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025
Над Брянской областью сбили пять беспилотников
Российские средства ПВО во вторник с 7.00 мск до 8.00 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:21:00+03:00
2025-06-17T09:21:00+03:00
2025-06-17T09:22:00+03:00
брянская область
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО во вторник с 7.00 мск до 8.00 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."Утром 17 июня 2025 года в период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250617/opasnost-2023246977.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, россия, безопасность
Брянская область, Россия, Безопасность
Над Брянской областью сбили пять беспилотников
ПВО утром сбила пять беспилотников над Брянской областью