https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023252148.html

ПВО ночью уничтожила 43 БПЛА в Брянской области

ПВО ночью уничтожила 43 БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2025

ПВО ночью уничтожила 43 БПЛА в Брянской области

Силы ПВО уничтожили в ночь на вторник 43 беспилотника самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:20:00+03:00

2025-06-17T07:20:00+03:00

2025-06-17T07:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили в ночь на вторник 43 беспилотника самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 43 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023251169.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)