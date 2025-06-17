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ПВО ночью уничтожила 43 БПЛА в Брянской области
ПВО ночью уничтожила 43 БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2025
ПВО ночью уничтожила 43 БПЛА в Брянской области
Силы ПВО уничтожили в ночь на вторник 43 беспилотника самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:20:00+03:00
2025-06-17T07:20:00+03:00
2025-06-17T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили в ночь на вторник 43 беспилотника самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 43 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023251169.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 43 БПЛА в Брянской области
Богомаз: силы ПВО ночью уничтожили 43 БПЛА в Брянской области