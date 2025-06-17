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ПВО вечером и ночью сбили 198 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:12 17.06.2025 (обновлено: 09:16 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023251169.html
ПВО вечером и ночью сбили 198 украинских беспилотников
ПВО вечером и ночью сбили 198 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025
ПВО вечером и ночью сбили 198 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили с вечера понедельника 198 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:12:00+03:00
2025-06-17T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
тульская область
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили с вечера понедельника 198 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.С 20.00 мск 16 июня текущего года до 7.00 мск 17 июня текущего года перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Из 198 БПЛА с 23.30 мск до 07.00 мск уничтожено 147 беспилотников. Их сбили в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях и над территорией Московского региона.ВСУ практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250617/opasnost-2023246977.html
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россия, безопасность, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Тульская область
ПВО вечером и ночью сбили 198 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 147 дронов ВСУ над территорией РФ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили с вечера понедельника 198 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
«
С 20.00 мск 16 июня текущего года до 7.00 мск 17 июня текущего года перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Из 198 БПЛА с 23.30 мск до 07.00 мск уничтожено 147 беспилотников. Их сбили в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях и над территорией Московского региона.
ВСУ практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
Липецк - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
05:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьТульская область
 
 
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