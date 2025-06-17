https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023251169.html

ПВО вечером и ночью сбили 198 украинских беспилотников

ПВО вечером и ночью сбили 198 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025

ПВО вечером и ночью сбили 198 украинских беспилотников

Средства ПВО уничтожили с вечера понедельника 198 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:12:00+03:00

2025-06-17T07:12:00+03:00

2025-06-17T09:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

тульская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили с вечера понедельника 198 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.С 20.00 мск 16 июня текущего года до 7.00 мск 17 июня текущего года перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Из 198 БПЛА с 23.30 мск до 07.00 мск уничтожено 147 беспилотников. Их сбили в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях и над территорией Московского региона.ВСУ практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250617/opasnost-2023246977.html

россия

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, тульская область