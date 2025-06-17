https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023251169.html
ПВО вечером и ночью сбили 198 украинских беспилотников
ПВО вечером и ночью сбили 198 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025
ПВО вечером и ночью сбили 198 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили с вечера понедельника 198 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:12:00+03:00
2025-06-17T07:12:00+03:00
2025-06-17T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили с вечера понедельника 198 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.С 20.00 мск 16 июня текущего года до 7.00 мск 17 июня текущего года перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Из 198 БПЛА с 23.30 мск до 07.00 мск уничтожено 147 беспилотников. Их сбили в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях и над территорией Московского региона.ВСУ практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250617/opasnost-2023246977.html
россия
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Тульская область
ПВО вечером и ночью сбили 198 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 147 дронов ВСУ над территорией РФ