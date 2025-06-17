https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023242795.html
ПВО уничтожила восемь беспилотников в Тверской области
ПВО уничтожила восемь беспилотников в Тверской области - РИА Новости, 17.06.2025
ПВО уничтожила восемь беспилотников в Тверской области
Российская ПВО уничтожила пять БПЛА в районе Твери, еще три беспилотника ликвидированы в районе Конаковского округа Тверской области, сообщило правительство... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:22:00+03:00
2025-06-17T04:22:00+03:00
2025-06-17T04:23:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила пять БПЛА в районе Твери, еще три беспилотника ликвидированы в районе Конаковского округа Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Губернатор Игорь Руденя сообщил: в районе Твери ПВО Минобороны уничтожено пять БПЛА, в районе Конаковского округа ликвидировано три БПЛА. Люди не пострадали. Силы и средства на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023239168.html
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тверь, игорь руденя
Специальная военная операция на Украине, Тверь, Игорь Руденя
ПВО уничтожила восемь беспилотников в Тверской области
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в Тверской области