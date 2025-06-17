https://ria.ru/20250617/bespilotnik-2023244092.html

ПВО уничтожила еще один беспилотник в Твери

ПВО уничтожила еще один беспилотник в Твери - РИА Новости, 17.06.2025

ПВО уничтожила еще один беспилотник в Твери

Еще один БПЛА ликвидирован в Твери, пострадавших нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T04:49:00+03:00

2025-06-17T04:49:00+03:00

2025-06-17T04:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

тверь

игорь руденя

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еще один БПЛА ликвидирован в Твери, пострадавших нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что российская ПВО уничтожила пять БПЛА в районе Твери, три беспилотника были ликвидированы в районе Конаковского округа Тверской области. "Губернатор Игорь Руденя: в зоне города Твери ПВО Минобороны ликвидирован ещё один БПЛА. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023239168.html

тверь

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2025

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тверь, игорь руденя