https://ria.ru/20250617/bespilotnik-2023244092.html
ПВО уничтожила еще один беспилотник в Твери
ПВО уничтожила еще один беспилотник в Твери - РИА Новости, 17.06.2025
ПВО уничтожила еще один беспилотник в Твери
Еще один БПЛА ликвидирован в Твери, пострадавших нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:49:00+03:00
2025-06-17T04:49:00+03:00
2025-06-17T04:49:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еще один БПЛА ликвидирован в Твери, пострадавших нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что российская ПВО уничтожила пять БПЛА в районе Твери, три беспилотника были ликвидированы в районе Конаковского округа Тверской области. "Губернатор Игорь Руденя: в зоне города Твери ПВО Минобороны ликвидирован ещё один БПЛА. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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тверь, игорь руденя
Специальная военная операция на Украине, Тверь, Игорь Руденя
ПВО уничтожила еще один беспилотник в Твери
Руденя: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник в Твери