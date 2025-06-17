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"Жрать будет нечего": Лукашенко высказался о ситуации в животноводстве - РИА Новости, 18.06.2025
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22:14 17.06.2025 (обновлено: 08:29 18.06.2025)
https://ria.ru/20250617/belorussiya-2023430399.html
"Жрать будет нечего": Лукашенко высказался о ситуации в животноводстве
"Жрать будет нечего": Лукашенко высказался о ситуации в животноводстве - РИА Новости, 18.06.2025
"Жрать будет нечего": Лукашенко высказался о ситуации в животноводстве
Ситуацию с падежом скота в Белоруссии нужно исправить, иначе стране грозит голод, заявил президент Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-17T22:14:00+03:00
2025-06-18T08:29:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
в мире
россия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ситуацию с падежом скота в Белоруссии нужно исправить, иначе стране грозит голод, заявил президент Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству, об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого"."Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего", — сказал он.По словам президента, главной темой совещания стал "бардак в сельском хозяйстве" из-за отсутствия дисциплины у работников.Ранее Лукашенко на совещании по сохранности крупного рогатого скота предложил поставить памятник корове, а животным обеспечить хорошие условия содержания.Во вторник Лукашенко после докладов комитета госконтроля поднял вопрос о падеже скота, который, по его словам, достиг исторического максимума и разрушает животноводческую отрасль. Он подчеркнул, что подобное недопустимо и виновные должны понести наказание.Президент Белоруссии на прошлой неделе посвятил много времени теме картофеля. Он заявил, что дефицит картошки в стране был связан с внутриполитическими причинами.В конце мая Путин на встрече с представителями деловых кругов России поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. О невозможности закупки этого овоща в соседней стране ему ранее сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин.Лукашенко в ответ заявил, что Белоруссии нужно вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой республике, и России.
https://ria.ru/20250617/korova-2023319087.html
https://ria.ru/20250614/lukashenko-2022852279.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире, россия, максим орешкин
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире, Россия, Максим Орешкин
"Жрать будет нечего": Лукашенко высказался о ситуации в животноводстве

Лукашенко предупредил о голоде в Белоруссии в случае гибели скота

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ситуацию с падежом скота в Белоруссии нужно исправить, иначе стране грозит голод, заявил президент Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству, об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
"Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего", — сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Лукашенко предложил поставить памятник корове
Вчера, 13:37
По словам президента, главной темой совещания стал "бардак в сельском хозяйстве" из-за отсутствия дисциплины у работников.
Ранее Лукашенко на совещании по сохранности крупного рогатого скота предложил поставить памятник корове, а животным обеспечить хорошие условия содержания.
Во вторник Лукашенко после докладов комитета госконтроля поднял вопрос о падеже скота, который, по его словам, достиг исторического максимума и разрушает животноводческую отрасль. Он подчеркнул, что подобное недопустимо и виновные должны понести наказание.
Президент Белоруссии на прошлой неделе посвятил много времени теме картофеля. Он заявил, что дефицит картошки в стране был связан с внутриполитическими причинами.
В конце мая Путин на встрече с представителями деловых кругов России поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. О невозможности закупки этого овоща в соседней стране ему ранее сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Лукашенко в ответ заявил, что Белоруссии нужно вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой республике, и России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто
14 июня, 19:35
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВ миреРоссияМаксим Орешкин
 
 
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