https://ria.ru/20250617/belorussiya-2023430399.html

"Жрать будет нечего": Лукашенко высказался о ситуации в животноводстве

"Жрать будет нечего": Лукашенко высказался о ситуации в животноводстве - РИА Новости, 18.06.2025

"Жрать будет нечего": Лукашенко высказался о ситуации в животноводстве

Ситуацию с падежом скота в Белоруссии нужно исправить, иначе стране грозит голод, заявил президент Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-17T22:14:00+03:00

2025-06-17T22:14:00+03:00

2025-06-18T08:29:00+03:00

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ситуацию с падежом скота в Белоруссии нужно исправить, иначе стране грозит голод, заявил президент Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству, об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого"."Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего", — сказал он.По словам президента, главной темой совещания стал "бардак в сельском хозяйстве" из-за отсутствия дисциплины у работников.Ранее Лукашенко на совещании по сохранности крупного рогатого скота предложил поставить памятник корове, а животным обеспечить хорошие условия содержания.Во вторник Лукашенко после докладов комитета госконтроля поднял вопрос о падеже скота, который, по его словам, достиг исторического максимума и разрушает животноводческую отрасль. Он подчеркнул, что подобное недопустимо и виновные должны понести наказание.Президент Белоруссии на прошлой неделе посвятил много времени теме картофеля. Он заявил, что дефицит картошки в стране был связан с внутриполитическими причинами.В конце мая Путин на встрече с представителями деловых кругов России поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. О невозможности закупки этого овоща в соседней стране ему ранее сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин.Лукашенко в ответ заявил, что Белоруссии нужно вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой республике, и России.

https://ria.ru/20250617/korova-2023319087.html

https://ria.ru/20250614/lukashenko-2022852279.html

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белоруссия, александр лукашенко, в мире, россия, максим орешкин