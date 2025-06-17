https://ria.ru/20250617/belorussija-2023342302.html
В Белоруссии задержали мужчину с двумя беспилотниками
В Белоруссии задержали мужчину с двумя беспилотниками - РИА Новости, 17.06.2025
В Белоруссии задержали мужчину с двумя беспилотниками
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что в приграничье с Польшей задержан белорус с двумя беспилотниками. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:11:00+03:00
2025-06-17T15:11:00+03:00
2025-06-17T15:11:00+03:00
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что в приграничье с Польшей задержан белорус с двумя беспилотниками. "Гродненские пограничники 16 июня в районе одного из садовых товариществ по оперативной информации задержали белоруса. Он планировал осуществить противоправную деятельность на границе. Увидев военнослужащих, мужчина попытался скрыться в лесном массиве, однако это ему не удалось", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Согласно сообщению, при осмотре местности пограничники обнаружили два беспилотника, 16 аккумуляторов к ним и ноутбук. Поясняется, что инцидент произошел в приграничье с Польшей. "Нарушитель доставлен в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. В отношении него начат административный процесс за нарушение пограничного режима и неповиновение законному требованию должностного лица", - говорится в сообщении. Мужчине грозит арест до 15 суток и штраф. "Запрещается использование воздушного пространства Республики Беларусь без надлежащего разрешения. Незаконное содержание и использование летательных аппаратов в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением погранрежима и влекут административную ответственность", - напомнили в погранкомитете. В сентябре 2023 года пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что глава государства подписал указ о введении запрета для физлиц на ввоз в страну и на эксплуатацию беспилотников. Указом это разрешено лишь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессиональной деятельности. В части ввоза, эксплуатации и изготовления беспилотников физическими лицами указ вступил в силу 28 сентября того же года, а в части хранения и оборота - 28 марта 2024 года. Физические лица, имеющие в собственности беспилотники, были обязаны до 25 марта 2024 года осуществить отчуждение или передачу на хранение своего беспилотника госпредприятию "Белаэронавигация". Отчуждение физическими лицами гражданских БПЛА и авиамоделей осуществлялось путем передачи на возмездной основе на основании договоров купли-продажи, а также отчуждения на безвозмездной основе в коммунальную или собственность юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Была возможна передача дронов на безвозмездной основе в оперативное управление или хозяйственное ведение госорганов и госорганизаций.
https://ria.ru/20250411/belorussija-2010788696.html
https://ria.ru/20250617/lukashenko-2023280036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша
В мире, Белоруссия, Польша
В Белоруссии задержали мужчину с двумя беспилотниками
В Белоруссии в приграничье с Польшей задержали мужчину с двумя беспилотниками
МИНСК, 17 июн – РИА Новости.
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил
, что в приграничье с Польшей задержан белорус с двумя беспилотниками.
"Гродненские пограничники 16 июня в районе одного из садовых товариществ по оперативной информации задержали белоруса. Он планировал осуществить противоправную деятельность на границе. Увидев военнослужащих, мужчина попытался скрыться в лесном массиве, однако это ему не удалось", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, при осмотре местности пограничники обнаружили два беспилотника, 16 аккумуляторов к ним и ноутбук.
Поясняется, что инцидент произошел в приграничье с Польшей
. "Нарушитель доставлен в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. В отношении него начат административный процесс за нарушение пограничного режима и неповиновение законному требованию должностного лица", - говорится в сообщении. Мужчине грозит арест до 15 суток и штраф.
"Запрещается использование воздушного пространства Республики Беларусь без надлежащего разрешения. Незаконное содержание и использование летательных аппаратов в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением погранрежима и влекут административную ответственность", - напомнили в погранкомитете.
В сентябре 2023 года пресс-служба президента Белоруссии
сообщила, что глава государства подписал указ о введении запрета для физлиц на ввоз в страну и на эксплуатацию беспилотников. Указом это разрешено лишь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессиональной деятельности. В части ввоза, эксплуатации и изготовления беспилотников физическими лицами указ вступил в силу 28 сентября того же года, а в части хранения и оборота - 28 марта 2024 года.
Физические лица, имеющие в собственности беспилотники, были обязаны до 25 марта 2024 года осуществить отчуждение или передачу на хранение своего беспилотника госпредприятию "Белаэронавигация". Отчуждение физическими лицами гражданских БПЛА и авиамоделей осуществлялось путем передачи на возмездной основе на основании договоров купли-продажи, а также отчуждения на безвозмездной основе в коммунальную или собственность юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Была возможна передача дронов на безвозмездной основе в оперативное управление или хозяйственное ведение госорганов и госорганизаций.