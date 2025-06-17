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На Алтае двухмесячная девочка пострадала в конфликте двух женщин - РИА Новости, 17.06.2025
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07:33 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/barnaul-2023252755.html
На Алтае двухмесячная девочка пострадала в конфликте двух женщин
На Алтае двухмесячная девочка пострадала в конфликте двух женщин - РИА Новости, 17.06.2025
На Алтае двухмесячная девочка пострадала в конфликте двух женщин
Двухмесячная девочка пострадала во время конфликта двух женщин в Алтайском крае, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:33:00+03:00
2025-06-17T07:33:00+03:00
происшествия
алтайский край
барнаул
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БАРНАУЛ, 17 июн - РИА Новости. Двухмесячная девочка пострадала во время конфликта двух женщин в Алтайском крае, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Сегодня, 17 июня 2025 года, в соцмедиа размещено видео конфликта, произошедшего по улице Взлетной в городе Барнауле. Из записи следует, что накануне вечером в ходе ссоры и причинения телесных повреждений местной жительнице другим лицом из коляски выпал грудничок. Он был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь", - говорится в сообщении. На опубликованной в соцсетях записи с камеры видеонаблюдения видно, что женщина напала на маму с грудным ребенком, находившимся в коляске, и стала ее избивать. В результате малыш выпал на землю и заплакал. "Это двухмесячная девочка, по результатам осмотра врачами отпущена домой, не госпитализирована", - уточнила помощник прокурора. Как отметила Антошкина, прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств конфликта и принятие процессуального решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В пресс-службе главка МВД по региону ответили, что обе женщины уже установлены. "В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу вечером 16 июня 2025 года поступило сообщение от женщины, одной из участниц инцидента, о конфликтной ситуации возле одного из домов по улице Взлетной краевой столицы. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - отметили в МВД.
https://ria.ru/20250605/strelba-2021035530.html
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происшествия, алтайский край, барнаул, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Алтае двухмесячная девочка пострадала в конфликте двух женщин

В Барнауле двухмесячная девочка пострадала во время конфликта двух женщин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БАРНАУЛ, 17 июн - РИА Новости. Двухмесячная девочка пострадала во время конфликта двух женщин в Алтайском крае, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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"Сегодня, 17 июня 2025 года, в соцмедиа размещено видео конфликта, произошедшего по улице Взлетной в городе Барнауле. Из записи следует, что накануне вечером в ходе ссоры и причинения телесных повреждений местной жительнице другим лицом из коляски выпал грудничок. Он был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь", - говорится в сообщении.
На опубликованной в соцсетях записи с камеры видеонаблюдения видно, что женщина напала на маму с грудным ребенком, находившимся в коляске, и стала ее избивать. В результате малыш выпал на землю и заплакал.
"Это двухмесячная девочка, по результатам осмотра врачами отпущена домой, не госпитализирована", - уточнила помощник прокурора.
Как отметила Антошкина, прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств конфликта и принятие процессуального решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В пресс-службе главка МВД по региону ответили, что обе женщины уже установлены. "В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу вечером 16 июня 2025 года поступило сообщение от женщины, одной из участниц инцидента, о конфликтной ситуации возле одного из домов по улице Взлетной краевой столицы. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - отметили в МВД.
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