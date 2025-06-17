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Независимость центральных банков уходит в прошлое, говорится в докладе - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
03:14 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/bank-2023238788.html
Независимость центральных банков уходит в прошлое, говорится в докладе
Независимость центральных банков уходит в прошлое, говорится в докладе - РИА Новости, 17.06.2025
Независимость центральных банков уходит в прошлое, говорится в докладе
Независимость центральных банков во всем мире уходит в прошлое, постепенно в большинстве стран регуляторы будут подчинены правительствам, говорится в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:14:00+03:00
2025-06-17T03:14:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
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дональд трамп
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Независимость центральных банков во всем мире уходит в прошлое, постепенно в большинстве стран регуляторы будут подчинены правительствам, говорится в опубликованном в преддверии ПМЭФ докладе "Росконгресса" "Милитаризация и тарифные войны. Глобальные экономические тренды 2025", с которым ознакомилось РИА Новости. "Не только в США, но и в других странах независимость центральных банков будет уходить в прошлое. Даже при сохранении формально независимых регуляторов они де-факто будут все больше подчиняться правительствам", – говорится в докладе. Авторы отмечают, что такие примеры в мире уже есть. Например, формально независимый Банк Японии фактически действовал как подразделение Минфина, скупив половину фондового рынка и больше половины долгов. В Турции глава государства неоднократно вмешивался в деятельность центрального банка. В еврозоне ЕЦБ, хотя и является независимым, вынужден сглаживать своими действиями политику общеевропейских властей. "В разных частях мира начался процесс противостояния между органами исполнительной власти и монетарными властями. Наиболее ярким примером служит противостояние американского Федрезерва с Дональдом Трампом, требующим от регулятора снижения ставок", - говорится в докладе. Эксперты поясняют, что будучи независимым органом, ФРС США исходит из своего двойного мандата и стремится к достижению двух целей: стабильных цен и полной занятости. При этом у него нет задачи регулировать рынки традиционно, в то время как исполнительной власти необходимо сократить выплаты по госдолгу. "Долг США уже превышает 36 триллионов долларов, и на фоне налоговых стимулов и тарифных войн он может быстро достичь 40 триллионов долларов. Для решения этой проблемы Белому дому потребуется полный контроль над регулятором, который мог бы совершать операции на открытом рынке для минимизации дефицита бюджета и госдолга. Поэтому в перспективе нескольких лет весьма вероятно подчинение ФРС исполнительной власти", – прогнозируют эксперты. "Росконгресс" отмечает, что независимость центробанков от исполнительной власти стала мировым трендом лишь во второй половине XX века, до этого многие ЦБ были подчинены правительствам. "Хотя большинство научных исследований критикуют идею связки монетарного и фискального регуляторов, в новой парадигме система независимых ЦБ подвергается трансформации. В итоге зависимость монетарных властей от исполнительных может перейти от "де-факто" к "де юре", - полагают эксперты. В качестве примера они приводят Народный банк Китая, который осуществляет свои функции под руководством правительства. "Но общемировой тренд могут запустить именно западные страны", - говорится в докладе. При этом авторы признают, что в таком случае существует риск, что скупки больших объемов облигаций центробанками могут привести к разгону инфляции и ее выходу из-под контроля. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/rost-2023235599.html
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экономика, сша, япония, турция, дональд трамп, федеральная резервная система сша, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
ПМЭФ — 2025, Экономика, США, Япония, Турция, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Независимость центральных банков уходит в прошлое, говорится в докладе

Доклад "Росконгресса": независимость центральных банков уходит в прошлое

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Центрального европейского банка во Франкфурте
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Независимость центральных банков во всем мире уходит в прошлое, постепенно в большинстве стран регуляторы будут подчинены правительствам, говорится в опубликованном в преддверии ПМЭФ докладе "Росконгресса" "Милитаризация и тарифные войны. Глобальные экономические тренды 2025", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Не только в США, но и в других странах независимость центральных банков будет уходить в прошлое. Даже при сохранении формально независимых регуляторов они де-факто будут все больше подчиняться правительствам", – говорится в докладе.
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Авторы отмечают, что такие примеры в мире уже есть. Например, формально независимый Банк Японии фактически действовал как подразделение Минфина, скупив половину фондового рынка и больше половины долгов. В Турции глава государства неоднократно вмешивался в деятельность центрального банка. В еврозоне ЕЦБ, хотя и является независимым, вынужден сглаживать своими действиями политику общеевропейских властей.
"В разных частях мира начался процесс противостояния между органами исполнительной власти и монетарными властями. Наиболее ярким примером служит противостояние американского Федрезерва с Дональдом Трампом, требующим от регулятора снижения ставок", - говорится в докладе.
Эксперты поясняют, что будучи независимым органом, ФРС США исходит из своего двойного мандата и стремится к достижению двух целей: стабильных цен и полной занятости. При этом у него нет задачи регулировать рынки традиционно, в то время как исполнительной власти необходимо сократить выплаты по госдолгу.
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"Долг США уже превышает 36 триллионов долларов, и на фоне налоговых стимулов и тарифных войн он может быстро достичь 40 триллионов долларов. Для решения этой проблемы Белому дому потребуется полный контроль над регулятором, который мог бы совершать операции на открытом рынке для минимизации дефицита бюджета и госдолга. Поэтому в перспективе нескольких лет весьма вероятно подчинение ФРС исполнительной власти", – прогнозируют эксперты.
"Росконгресс" отмечает, что независимость центробанков от исполнительной власти стала мировым трендом лишь во второй половине XX века, до этого многие ЦБ были подчинены правительствам. "Хотя большинство научных исследований критикуют идею связки монетарного и фискального регуляторов, в новой парадигме система независимых ЦБ подвергается трансформации. В итоге зависимость монетарных властей от исполнительных может перейти от "де-факто" к "де юре", - полагают эксперты.
В качестве примера они приводят Народный банк Китая, который осуществляет свои функции под руководством правительства. "Но общемировой тренд могут запустить именно западные страны", - говорится в докладе. При этом авторы признают, что в таком случае существует риск, что скупки больших объемов облигаций центробанками могут привести к разгону инфляции и ее выходу из-под контроля.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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"Росконгресс" предупредил об угрозе Великой депрессии в мировой торговле
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ПМЭФ — 2025ЭкономикаСШАЯпонияТурцияДональд ТрампФедеральная резервная система СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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